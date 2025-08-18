سایت ۲۲ هکتاری شهدا آماده میزبانی از دومین اجلاسیه ملی شهدای گیلان

سرهنگ محمد نیکفطرت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراحل پایانی آمادهسازی محل برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان گیلان اظهار کرد: عملیات اجرایی سایت شهدای گیلان در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار، از حدود چهار ماه پیش آغاز شده و هماکنون در مرحله پایانی قرار دارد.
وی با بیان اینکه این پروژه با مشارکت سپاه و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در حال اجراست، افزود: این مجموعه در سه بخش شامل نمایشگاه فرهنگی، نمایشگاه نظامی و پارکینگ بزرگ طراحی شده است.
معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با اشاره به بخش فرهنگی این پروژه گفت: غرفههای فرهنگی با مشارکت نهادها، حوزهها و دستگاههای فرهنگی استان برگزار خواهد شد. همچنین نمایشگاه ادوات نظامی با حضور نیروهای مسلح مستقر در گیلان در این ایام برپا میشود.
سرهنگ نیکفطرت از احداث پارکینگی به مساحت ۴.۸ هکتار در این سایت خبر داد و گفت: این پارکینگ گنجایش سههزار خودرو را دارد و در راستای خدمترسانی به شرکتکنندگان در اجلاسیه طراحی و اجرا شده است.
وی با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصدی سازه فضایی محل اجلاسیه، گفت: این سازه به همت قرارگاه خاتم در کمتر از چهار ماه احداث شده و مراحل تکمیلی آن تا زمان برگزاری اجلاسیه به پایان خواهد رسید.
نیکفطرت با بیان اینکه این سایت هر شب میزبان حضور ۸ تا ۱۵ هزار نفر از زائران است، اظهار کرد: در ایام اجلاسیه که از ۷ تا ۱۷ شهریورماه برگزار خواهد شد، خانوادههای شهدا و مردم از سراسر کشور در این مجموعه حضور خواهند یافت.
معاون اجرایی سپاه قدس گیلان از آغاز اطلاعرسانی گسترده این رویداد ملی خبر داد و افزود: برنامههای تبلیغاتی از طریق رسانههای ملی، فضای مجازی و به صورت میدانی در ۲۲ نقطه استان گیلان انجام میشود. همچنین بلیتهای مراسم با مشخصات کامل در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
وی با دعوت از گروههای جهادی، پایگاههای مقاومت، هیئات مذهبی، فرهنگیان، خیرین و معتمدین برای مشارکت در برپایی موکبها و خدمترسانی در ایام اجلاسیه، تاکید کرد: این رویداد فرصتی برای همافزایی و حضور پرشور مردمی در تکریم شهدای والامقام استان است.
