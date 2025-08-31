به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی عصر یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه فرهنگی و هنری «پرچمداران روایت فتح» که در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان برگزار شد، با اشاره به نقش برجسته رزمندگان گیلانی در دوران دفاع مقدس گفت: فیلم فاخر سینمایی «گیله‌مرد» به زودی رونمایی می‌شود؛ اثری که به گفته کارشناسان یکی از ماندگارترین تولیدات حوزه دفاع مقدس خواهد بود.

وی با تقدیر از تلاش هنرمندان استان در تولیدات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در سال‌های اخیر افزود: در دو تا سه سال گذشته، با مجاهدت‌های مردم، بسیجیان، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا، برنامه‌های متعددی در حوزه فرهنگ و هنر برگزار شده که اوج آن جلوه‌های عاشقی بود، برنامه‌ای که با استقبال گسترده چند ده هزار نفری مردم مواجه شد.

فرمانده سپاه قدس گیلان همچنین از برگزاری اجلاسیه اصلی کنگره ۸۰۰۰ شهید استان در روزهای آینده خبر داد و از عموم مردم برای حضور در این مراسم بزرگ دعوت به عمل آورد.

دامغانی تأکید کرد: روایتگری حماسه رزمندگان گیلانی بخشی مهم از تاریخ انقلاب و دفاع مقدس ایران است و حفظ این خاطرات وظیفه همگان است.