به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی پیش از ظهر شنبه در اجلاسیه پشتیبانی شهدا دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان و یادواره ۱۱۰ شهید آماد و پشتیبانی که در باغ موزه دفاع مقدس رشت برگزار شد، با تبریک هفته دولت با اشاره به ویژگی‌های بارز شهیدان رجایی و باهنر که نماد ساده‌زیستی، اخلاص و ایمان به خدا بودند، اظهار کرد: این شهیدان والامقام تنها مسئولیت را برای خدمت به مردم می‌خواستند و صداقت در عمل و گفتار از مهم‌ترین ویژگی‌های آنان بود.

فرمانده سپاه قدس گیلان همچنین به مجاهدان خاموش و بی‌هیاهو که در پشت‌صحنه دفاع مقدس فعالیت داشتند اشاره کرد و افزود: پشتیبانی مردمی در عرصه‌های مختلف با مشارکت بیش از ۱۰۰ هزار نفر، نقش مهمی در تأمین نیازهای جبهه‌ها و بازسازی مناطق عملیاتی داشت.

وی گفت: خط پشتیبانی از روستاها و شهرها آغاز شد و تا خط مقدم جبهه‌ها ادامه یافت. استان گیلان در این مسیر به‌عنوان پرچمدار پشتیبانی دفاع مقدس شناخته شد و علاوه بر تأمین نیازهای جبهه، در بازسازی مناطق عملیاتی نیز نقش‌آفرینی کرد.

سردار دامغانی در ادامه به ارسال بیش از ۱۵۰۰ کامیون و خودروی کمک مردمی به مناطق عملیاتی اشاره کرد و این اقدام را به‌عنوان یکی از افتخارات بی‌نظیر مردم گیلان در تاریخ دفاع مقدس دانست.

فرمانده سپاه قدس گیلان همچنین به نقش‌آفرینی آیت‌الله احسان‌بخش و همراهی خیرین، گروه‌های جهادی و مردم مؤمن گیلان اشاره کرد و افزود: نمایش این حرکت‌ها در کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان، به‌عنوان سندی افتخارآمیز از ایثار و همدلی مردم استان است.

وی به نقش بی‌بدیل مادران شهدا، به‌ویژه مادر شهیدان جنیدی در پشتیبانی از جنگ اشاره کرد و گفت: مادران شهدا نماد صبر، ایمان و خدمت بی‌منت در دوران دفاع مقدس هستند.

فرمانده سپاه قدس گیلان تأکید کرد: بازخوانی این حماسه‌ها نه‌تنها تاریخ پشتیبانی دفاع مقدس را بازسازی می‌کند، بلکه روحیه خدمت، ایثار و همدلی مردم گیلان را در قالبی فرهنگی و معنوی احیا می‌سازد.