گستره اربعین از کربلا تا مازندران؛ راهپیمایی ۱۰۰ هزار جامانده اربعین

محمدعلی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال با تلاش هیئات مذهبی استان، بیش از ۵۰۰ موکب خدمت‌رسان در شهرها و مناطق مختلف مازندران و همچنین ۴۰ موکب در عراق برپا شد تا در ایام صفر و اربعین حسینی خدمات فرهنگی و معنوی به زائران و دلدادگان اهل‌بیت (ع) ارائه دهند.

وی افزود: مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در مازندران با حضور پرشور مردم برگزار شد و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف در آن شرکت کردند. این حضور گسترده نشان‌دهنده عمق ارادت مردم استان به ساحت سیدالشهدا (ع) و پیوند معنوی آنان با کاروان عشق است که فراتر از مرزهای جغرافیایی جلوه می‌کند.

باقری با اشاره به فعالیت موکب‌های مازندران در مسیر زائران اربعین گفت: موکب‌های استان در شهرهای مقدس عراق از جمله کربلا و سامرا و همچنین در مبادی ورودی مرزها با ارائه خدماتی همچون اطعام، اسکان، فعالیت‌های فرهنگی و مشاوره مذهبی در خدمت زائران حسینی بودند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران خاطرنشان کرد: همزمان با این اقدامات، برنامه‌های فرهنگی متعددی در داخل استان برگزار شد تا کسانی که امکان حضور در کربلا را نداشتند، در فضای معنوی اربعین سهیم شوند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش خادمان موکب‌ها و دستگاه‌های اجرایی، خواستار تداوم این همکاری‌ها برای اعتلای فرهنگ دینی و پاسداشت شعائر حسینی شد.