محمد علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با قدردانی از حضور گسترده مردم، هیئت‌های مذهبی، موکب‌داران و تشکل‌های مردمی در مراسم وداع و تشییع رهبر و آقای «شهید ایران»، گفت: مشارکت پرشور اقشار مختلف مردم در این مراسم، جلوه‌ای از انسجام ملی، فرهنگ ایثار و پیوند ناگسستنی ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مکتب اهل‌بیت(ع) بود.

وی از حضور و تلاش خالصانه هیئت‌های مذهبی، موکب‌داران، نیروهای مردمی و تمامی خادمان برگزاری مراسم وداع و تشییع «شهید ایران» قدردانی کرد.

باقری با بیان اینکه مردم ایران بار دیگر وفاداری خود را به ارزش‌های دینی و انقلابی به نمایش گذاشتند، اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی، موکب‌داران، گروه‌های جهادی، بسیج، تشکل‌های مردم‌نهاد و همه عاشقان اهل‌بیت(ع) با حضور مسئولانه و خدمات بی‌منت، در برگزاری باشکوه این مراسم سنگ تمام گذاشتند و صحنه‌هایی ماندگار از همدلی، ایثار و خدمت خلق کردند.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا، الهام‌بخش حرکت ملت ایران در مسیر عزت و استقلال است، افزود: مسیر عزت، مسیر مقاومت، ایستادگی و دفاع از حق است و پیوندی که بر پایه محبت اهل‌بیت(ع) شکل گرفته باشد، هرگز گسستنی نخواهد بود.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران تصریح کرد: ملت ایران درس آزادگی، عزت و وفاداری را از نهضت عاشورا، قیام حضرت سیدالشهدا(ع) و مکتب شهدا آموخته است و شعار «لبیک یا حسین» همواره نماد آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و مقابله با ظلم بوده است.

باقری با اشاره به نقش مؤثر هیئت‌های مذهبی در صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی، خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی گسترده موکب‌ها و حضور پرشور مردم در این مراسم، نشان داد که سرمایه اجتماعی برخاسته از ایمان، محبت اهل‌بیت(ع) و فرهنگ خدمت، همچنان یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های کشور است.

وی در پایان با قدردانی دوباره از همه دست‌اندرکاران، خادمان، موکب‌داران، هیئت‌های مذهبی، نیروهای بسیجی، تشکل‌های مردمی و آحاد ملت ایران، از خداوند متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) برای ملت ایران عزت، سربلندی و توفیق روزافزون مسئلت کرد و ابراز امیدواری کرد که این روحیه وحدت، همدلی و خدمت در همه عرصه‌های کشور تداوم یابد.