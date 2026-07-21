خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بخش اول کامیون‌های حامل تجهیزات یکی پس از دیگری راهی مرز مهران می‌شوند، خادمان برای اعزام آماده‌اند، مواکب آخرین تدارکات را انجام می‌دهند و دستگاه‌های اجرایی و انتظامی نیز برای برگزاری باشکوه اربعین و تأمین امنیت و آرامش زائران در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

چند هفته مانده به اجتماع بزرگ اربعین در شهرها و روستاهای استان، تکاپویی کم‌نظیر آغاز شده است. در یک نقطه کامیون‌ها در حال بارگیری اقلام مورد نیاز زائران هستند، در نقطه‌ای دیگر خادمان آخرین فهرست تجهیزات را کنترل می‌کنند.

این روزها هر گوشه از استان، بخشی از پازل بزرگ خدمت‌رسانی به زائران سیدالشهدا(ع) را کامل می‌کند؛ پازلی که از دل مشارکت مردم شکل گرفته و مقصد نهایی آن، کربلای معلی است.

میاندورود؛ جایی که اربعین از سوله‌های بارگیری آغاز می‌شود

در موکب شهدای شهرستان میاندورود، شور و حال دیگری جریان دارد. کامیون‌ها یکی پس از دیگری وارد محوطه می‌شوند و خادمان، بدون وقفه مشغول انتقال اقلام هستند. کارتن‌های مواد غذایی، تجهیزات اسکان، وسایل فرهنگی، لوازم آشپزخانه صنعتی و صدها قلم کالای مورد نیاز زائران، با نظم خاصی روی خودروها قرار می‌گیرد تا پیش از ورود زائران، همه امکانات در محل استقرار موکب مهیا باشد.

مسئول موکب شهدای شهرستان میاندورود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مرحله نهایی اعزام تجهیزات اظهار کرد: تقریباً همه خودروهای باری آماده حرکت هستند و اکنون بخش مهمی از تشریفات گمرکی و اداری آنها در حال انجام است.

سید محمد کاظمی افزود: تلاش ما این است که تا فردا همه خودروهای حامل تجهیزات وارد خاک عراق شوند تا عملیات برپایی موکب بدون کوچک‌ترین وقفه آغاز شود.

وی با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از این حرکت بزرگ گفت: اگر امروز موکب می‌تواند با آمادگی کامل راهی عراق شود، حاصل همراهی مردم، خیران و رانندگانی است که با عشق به اهل‌بیت(ع) امکانات خود را در اختیار موکب قرار داده‌اند.

به گفته وی، تعدادی از رانندگان خودروهای سنگین، کامیون‌ها و وسایل نقلیه خود را برای حدود ۱۷ روز در اختیار موکب گذاشته‌اند؛ خودروهایی که در تمام مدت اربعین در عراق باقی خواهند ماند تا روند خدمات‌رسانی به زائران بدون وقفه ادامه پیدا کند.

کاظمی ادامه داد: این همکاری داوطلبانه، جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و خدمت در میان مردم مازندران است؛ فرهنگی که هر سال در آستانه اربعین پررنگ‌تر از گذشته دیده می‌شود.

وی همچنین از خیران خواست در صورت امکان، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را هرچه سریع‌تر به موکب تحویل دهند تا فرصت کافی برای بسته‌بندی و بارگیری آنها وجود داشته باشد.

به گفته مسئول موکب شهدای میاندورود، تنها تجهیزات نیست که این روزها راهی عراق می‌شود، بلکه خادمان نیز برنامه اعزام خود را آغاز کرده‌اند.

وی گفت: بخشی از نیروهای اجرایی با خودروهای شخصی حرکت کرده‌اند و برای اعزام گروهی نیز دو دستگاه اتوبوس تدارک دیده شده که از محل موکب به سمت مرز مهران حرکت خواهند کرد.

کاظمی افزود: به محض استقرار در محل تعیین‌شده در کربلای معلی، فعالیت خادمان به صورت شبانه‌روزی آغاز خواهد شد و بخش‌های مختلف پذیرایی، اسکان، فرهنگی، خدماتی و پشتیبانی به صورت همزمان فعال می‌شوند.

وی تأکید کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افتخار بزرگی است و همه خادمان تلاش می‌کنند با تمام توان، شرایطی مناسب برای زائران فراهم کنند.

مهران؛ موکب رضوی مازندران آماده خدمت

در کنار مواکب مردمی، خادمیاران رضوی مازندران نیز آخرین هماهنگی‌ها را برای حضور در مرز مهران انجام داده‌اند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه کمیته‌های اجرایی، فرهنگی، پشتیبانی و خدماتی برنامه‌های خود را نهایی کرده‌اند.

قاسم عزیززاده‌گرجی افزود: موکب امام رضا(ع) مازندران تنها موکب وابسته به کانون‌های خدمت رضوی است که در مرز مهران مستقر می‌شود و امسال نیز همانند سال‌های گذشته آماده خدمت به زائران خواهد بود.

وی با اشاره به خدمات این موکب گفت: علاوه بر پذیرایی و اسکان، برنامه‌های فرهنگی، معرفتی، پاسخگویی به مسائل شرعی، فعالیت‌های ویژه کودکان و نوجوانان و خدمات رفاهی برای زائران پیش‌بینی شده است.

عزیززاده‌گرجی ادامه داد: تجربه موفق سال گذشته و رضایت زائران از خدمات ارائه شده موجب شد مسئولیت اداره این موکب بار دیگر به استان مازندران واگذار شود.

وی تأکید کرد: حضور خادمیاران رضوی در اربعین، تنها یک مأموریت اجرایی نیست، بلکه فرصتی برای ترویج فرهنگ خدمت و نشر معارف اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود و همه تلاش ما این است که زائران، خاطره‌ای خوش از این خدمت در ذهن داشته باشند.

چالوس؛ آماده‌سازی بزرگ‌ترین اجتماع جاماندگان اربعین

در حالی که بخشی از ظرفیت‌های مازندران برای خدمت‌رسانی در مرزهای غربی کشور بسیج شده، شهرهای مختلف استان نیز خود را برای برگزاری آیین جاماندگان اربعین آماده می‌کنند؛ آیینی که در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی استان تبدیل شده است.

فرماندار چالوس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این آیین معنوی اظهار کرد: اربعین حسینی نماد وحدت، همبستگی و ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) است و برگزاری باشکوه مراسم جاماندگان اربعین، زمینه حضور کسانی را فراهم می‌کند که امکان سفر به عراق را ندارند.

یحیی یوسف‌پور با بیان اینکه حفظ حضور گسترده مردم اولویت اصلی مسئولان شهرستان است، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند با هماهنگی کامل، زمینه برگزاری منظم و باشکوه این مراسم را فراهم کنند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده گفت: مدیریت ترافیک، تأمین امنیت، خدمات شهری، استقرار نیروهای امدادی، خدمات درمانی، پاکسازی مسیر و اجرای برنامه‌های فرهنگی از مهم‌ترین محورهای مورد بررسی در این نشست بوده است.

فرماندار چالوس ادامه داد: پیشنهاد شده مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین از محدوده مزار یوسف‌رضا تا میدان معلم تعیین شود تا مردم بتوانند با آرامش و نظم در این مراسم حضور یابند.

وی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های «زیارت از راه دور» برای افرادی که امکان حضور در پیاده‌روی را ندارند خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم همه علاقه‌مندان به هر شکل ممکن در فضای معنوی اربعین سهیم باشند.

آماده‌باش پلیس راه برای سفرهای اربعین

با نزدیک شدن به ایام اربعین، حجم سفرها در محورهای ارتباطی مازندران نیز رو به افزایش است؛ موضوعی که پلیس راه را به آماده‌باش کامل واداشته است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ایمنی سفرهای اربعین را مهم‌ترین اولویت پلیس عنوان کرد.

سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: هر ساله در آستانه اربعین شاهد افزایش قابل توجه تردد خودروها در محورهای مواصلاتی هستیم و از رانندگان انتظار داریم با رعایت قوانین، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

وی افزود: سرعت غیرمجاز، سبقت‌های خطرناک، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی از مهم‌ترین عوامل وقوع حوادث رانندگی است و پلیس با این تخلفات برخورد قانونی خواهد کرد.

عبادی با اشاره به طولانی بودن مسیر سفر زائران گفت: رانندگان باید پس از هر دو ساعت رانندگی، در محل‌های ایمن توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر ادامه دهند، زیرا خستگی و خواب‌آلودگی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تصادفات جاده‌ای محسوب می‌شود.

وی استفاده از کمربند ایمنی توسط همه سرنشینان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: توصیه پلیس به زائران این است که سفر خود را با آرامش، صبر و رعایت قانون آغاز کنند تا سلامت به مقصد برسند و با خاطره‌ای خوش به خانه بازگردند.

اربعین؛ جلوه‌ای از همدلی مردم مازندران

آنچه این روزها در مازندران دیده می‌شود، صرفاً مجموعه‌ای از اقدامات اداری یا اعزام چند موکب نیست، بلکه نمایش گسترده‌ای از همدلی و مشارکت مردمی است.

در یک سوی این حرکت، رانندگانی قرار دارند که خودروهای شخصی و کامیون‌های خود را بدون هیچ چشمداشتی در اختیار موکب‌ها قرار داده‌اند؛ در سوی دیگر، خیرانی هستند که هزینه تهیه مواد غذایی، تجهیزات و اقلام مورد نیاز را تأمین می‌کنند. بانوانی که ساعت‌ها در بسته‌بندی اقلام مشارکت دارند، جوانانی که برای خدمت داوطلب شده‌اند، نیروهای امدادی و انتظامی که برای تأمین امنیت و سلامت زائران شبانه‌روز در آماده‌باش هستند و مدیرانی که برای هماهنگی این حرکت بزرگ برنامه‌ریزی می‌کنند، همگی بخش‌هایی از یک جریان عظیم مردمی به شمار می‌روند.

اکنون با آغاز شمارش معکوس برای بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان، مازندران نیز خود را برای ایفای نقشی پررنگ در این حماسه آماده کرده است؛ نقشی که از سوله‌های بارگیری در میاندورود آغاز می‌شود، در موکب‌های مستقر در مرز مهران ادامه می‌یابد، در آیین جاماندگان اربعین شهرهای استان تجلی پیدا می‌کند و در نهایت، در مسیر عاشقی و خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به اوج می‌رسد.