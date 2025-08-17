سید شمس‌الدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه. همایش بزرگ پیاده روی جاماندگان اربعین در زنجان همزمان با اربعین حسینی از کنار تاج سد گاوازنگ به سمت مزار شهدای گمنام آغاز شد، گفت: امسال استقبال خوب و بی نظیری از راهپیمایی جاماندگان اربعین صورت گرفت.

وی با بیان اینکه نسبت به سال گذشته شاهد افزایش شرکت کنندگان در این مراسم معنوی بودیم، افزود: بیش از ۲۲۰ هزار نفر در راهپیمایی جاماندگان اربعین در زنجان شرکت کردند.

موسوی با اشاره به استقرار ۵۰ ۰ موکب در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین در مسیر گاوازنگ زنجان تا گلزار شهدای گمنام، گفت: این تعداد موکب از ساعت ۶ صبح تا ۹ شب اقدام به خدمات رسانی به شرکت کنندگان در راهپیمایی جاماندگان اربعین کردند.

مسئول ستاد اجرایی پیاده روی اربعین استان زنجان با بیان اینکه دستگاه‌های خدمات رسان و ذی ربط در راهپیمایی پیاده روی اربعین همکار خوب و تأثیرگذار داشتند، گفت: تعدادی موکب فرهنگی توسط تبلیغات اسلامی استان زنجان، آموزش و پرورش استان، معاون فرهنگی و هنری شهرداری و کانون پرورش فکری کودمان و نوجوان و برخی دستگاه‌های فرهنگی در مسیر پیاده روی ایجاد شده بود

موسوی با بیان اینکه دستگاه‌های خدمات محور مشارکت و حضور قوی در راهپیمایی جاماندگان اربعین داشتند، افزود: نیروی انتظامی، پلیس راهور، فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی و هلال احمر حضور خوبی در مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین داشتند.

وی ادامه داد: در این مراسم، اقامه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، مداحی و خواندن زیارت‌نامه اربعین در مزار شهدای گمنام برگزار شد.