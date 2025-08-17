به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، شامگاه یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از وقوع آتش‌سوزی در یک انبار مواد روغنی واقع در خیابان شهید رجایی، بلوار پژوهشگاه خبر داد.

وی اعلام کرد که در حال حاضر ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی تهران به همراه چندین دستگاه تانکر آب و بالابر، همچنین آتش‌نشانی پالایشگاه و آتش‌نشانی‌های شهرستان‌های اطراف در محل حادثه حضور دارند. همچنین عوامل شهرداری منطقه ۲۰ نیز در محل مستقر هستند.

ملکی تصریح کرد: این انبار بزرگ متعلق به بخش خصوصی است و هیچ ارتباطی به پالایشگاه ندارد، مالکان انبار نیز در محل حضور دارند و با آتش‌نشانی همکاری می‌کنند، اخبار منتشر شده مبنی بر ارتباط حادثه با پالایشگاه یا انبارهای مربوط به آن کذب است.

وی افزود: فضای اطراف انبار باز و تحت کنترل است و هیچ نگرانی بابت انتشار آتش وجود ندارد، مواد نگهداری شده در این انبار شامل مواد روغنی مانند روغن خودرو و اسپری‌های شستشوی انژکتور خودرو است و هیچگونه سوخت خودرو یا مواد اشتعال‌زایی مرتبط با سوخت در آن نگهداری نمی‌شود.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران اعلام کرد: تاکنون موردی از تلفات جانی یا خسارات جدی گزارش نشده است. چند نفر در لحظات اولیه حادثه در بخش اداری انبار حضور داشتند که خوشبختانه به سرعت خارج شدند.

ملکی در پایان گفت: آتش‌نشانان همچنان در حال عملیات برای مهار کامل آتش هستند و هر گونه اطلاعات تکمیلی و اخبار جدید از طریق روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی اطلاع‌رسانی خواهد شد.