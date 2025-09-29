قهاری: ۳۷۰ میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری اینترنتی به مردم کرمان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عمار قهاری، پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری گفت: با تلاش‌های تخصصی کارکنان پلیس فتا کرمان و همکاری مردم، موفق شدیم در نیمه نخست سال جاری ۳۷۰ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری شده در فضای مجازی را به صاحبان آن بازگردانیم.

وی افزود: برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی و کلاهبرداری رایانه‌ای بیشترین سهم را در میان جرائم سایبری استان کرمان دارند.

وی ادامه داد: شاهد رشد نگران‌کننده‌ای در کلاهبرداری‌های حوزه ارز دیجیتال بوده‌ایم که در مواردی تا ۱۵۰ میلیارد ریال نیز رسیده است.

سرهنگ قهاری، با اشاره به رتبه ۶ کشوری استان کرمان در حوزه کشف جرایم اینترنتی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال در استان کرمان ۳۰ درصد متهمین فضای مجازی زن و ۷۰ درصد مرد بوده اند.

رئیس پلیس فتا استان کرمان با اشاره به آغاز پویش سراسری «خرید امن» از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه با شعار «ایمن خرید کن، آسوده زندگی کن» افزود: شهروندان از پرداخت بیعانه در سایت‌های واسط مانند دیوار و شیپور خودداری کرده و خرید اینترنتی را تنها از طریق پرداخت امن یا پس از مشاهده حضوری کالا انجام دهند.