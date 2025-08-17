سرهنگ علی‌اکبر جهانی‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه آتش‌سوزی و دود غلیظی که در محدوده ری به وقوع پیوست، گفت: پیرو مشاهده آثار آتش‌گرفتگی و دود به ارتفاع بلند، بنده به همراه معاونت‌های مرتبط در محل حضور یافتیم، هرچند این محدوده مربوط به ری است، اما به ناحیه حضرت روح‌الله مرتبط می‌شود.

وی افزود: با توجه به وظایف بسیج در قالب امداد و نجات و مردم یاری، در دقایق اولیه حادثه در محل حضور پیدا کردیم، به حمدالله اعضای شورای تأمین، فرماندار، مسئولین و به ویژه شهرداری با نظم و هماهنگی کامل در حال مدیریت وضعیت هستند.

فرمانده سپاه ناحیه حضرت عبدالعظیم (ع) تاکید کرد: متأسفانه اینگونه حوادث عمدتاً ناشی از سهل‌انگاری یا عدم رعایت نکات ایمنی است، اما جوانب دیگر نیز در بررسی‌های کارشناسانه مدنظر قرار گرفته و ان‌شاءالله نتایج آن پس از بررسی اعلام خواهد شد.

جهانی‌نژاد همچنین از حضور به موقع اصحاب رسانه در دقایق اولیه حادثه قدردانی کرد و اظهار داشت: تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم در همه امور موفق و سربلند باشیم.