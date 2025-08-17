سعید یوسف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یک قلاده پلنگ ایرانی در رودبارک از توابع منطقه حفاظت شده پرور مشاهده و مستندسازی شد، ابراز داشت: این تصویر ارزشمند توسط محیط‌بان اردلان مرتضوی به ثبت رسید.

وی افزود: این ثبت نشان دهنده غنای تنوع زیستی و اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های حیات‌وحش در استان سمنان است.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه تنوع زیستی منطقه باید حفظ شود، ابراز داشت: پلنگ ایرانی بزرگ‌ترین زیرگونه پلنگ در جهان و گونه‌ای ارزشمند در ایران محسوب می‌شود.

یوسف پور تصریح کرد: پلنگ ایرانی در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) و رده‌ی در معرض خطر انقراض قرار دارد و حفاظت از زیستگاه‌های آن نقشی اساسی در بقای نسلش ایفا می‌کند.

وی افزود: از شهروندان استان سمنان درخواست داریم در صورت مشاهده این گونه موارد حتماً مراتب را به محیط زیست اطلاع دهند و یا در صورت امکان تصویر را مستندسازی کنند.