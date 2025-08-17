  1. استانها
پلنگ ایرانی در «پرور» به تصویر کشیده شد؛ ثبت لحظه نادر توسط محیط‌بان

سمنان- مدیرکل محیط‌زیست سمنان از ثبت تصویر یک قلاده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت‌شده پرور مهدیشهر خبر داد و گفت: این مشاهده نشان‌دهنده غنای تنوع زیستی استان است.

سعید یوسف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یک قلاده پلنگ ایرانی در رودبارک از توابع منطقه حفاظت شده پرور مشاهده و مستندسازی شد، ابراز داشت: این تصویر ارزشمند توسط محیط‌بان اردلان مرتضوی به ثبت رسید.

وی افزود: این ثبت نشان دهنده غنای تنوع زیستی و اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های حیات‌وحش در استان سمنان است.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه تنوع زیستی منطقه باید حفظ شود، ابراز داشت: پلنگ ایرانی بزرگ‌ترین زیرگونه پلنگ در جهان و گونه‌ای ارزشمند در ایران محسوب می‌شود.

یوسف پور تصریح کرد: پلنگ ایرانی در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) و رده‌ی در معرض خطر انقراض قرار دارد و حفاظت از زیستگاه‌های آن نقشی اساسی در بقای نسلش ایفا می‌کند.

وی افزود: از شهروندان استان سمنان درخواست داریم در صورت مشاهده این گونه موارد حتماً مراتب را به محیط زیست اطلاع دهند و یا در صورت امکان تصویر را مستندسازی کنند.

