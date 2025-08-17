به گزارش خبرنگار مهر، سعید فتحی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار و تجلیل از تلاشهای آنها در امر اطلاع رسانی گفت: اهالی رسانه با شجاعت به کاری خبری میپردازند.
دادستان جم افزود: درب اتاقم همیشه روی ارباب رجوع باز است و تلاش میکنم اگر جلسه نباشم در خدمت مردم باشم؛ علیرغم اینکه تأکید شده دیدارهای مردمی فقط روز سه شنبه و با نام نویسی در سایت باشد.
فتحی افزود: تلاش کردیم دادستانی کمک کننده دولت باشد و در زمینههایی ورود کنیم که منتج به نتیجه در راستای عمران و آبادانی شود.
دادستان جم خاطرنشان کرد: درباره موضوعات مختلف شهرستان از جمله راههای مواصلاتی و آب ورود کردیم.
فتحی پیرامون مسیر ورودی شهرک پردیس جم که سال قبل با دستور وی بسته شد گفت: طبق قولهای داده شده باید آن قسمت اتوبان ایمن سازی شود، طرح کارشناسی شده به شرکت داده میشود تا تأمین اعتبار کنند، در این زمینه دست مان باز است اگر پتروشیمیها همکاری نکنند مجددأ ورود میکنیم.
دادستان جم پیرامون برخی بازداشتهای اخیر در ادارات و شرکتهای مستقر در جم، اضافه کرد: با رصد اطلاعاتی مواردی تحت نظر قرار گرفت و افرادی بازداشت شدند از آنجا که فعلاً در حد اتهام است و رأی صادر نشده نمیتوان اسامی اشخاص و جرم ایشان را رسانهای کرد، حتی رسانهها نیز سعی کنند تا جرمی اثبات نشده و رأی صادر نشده از انتشار اسامی و اتهامات خودداری کنند در صورت شکایت ایشان، باید آن رسانه پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: هر برخوردی و جرمی بر اساس قانون رسیدگی میشود و خبرنگار یا افراد دیگر مصونیت ندارند چون قانون گذار مصونیتی تعیین نکرده است.
دادستان جم پیرامون برداشتهای صنعت از سفرهای زیرزمینی آب جم، بیان داشت: برای رصد و محدودیتهای بعدی شرکتها و شهرکهای جم را ملزم کردیم تا یک ماه آینده همه چاههایشان به کنتور هوشمند مجهز شود.
فتحی خاطرنشان کرد: پیرامون جاده جم به ریز و همچنین اجاره املاک آموزش و پرورش در خیابان فرمانداری نیز ورود کردیم.
وی در رابطه با گرانی، وجود میدان تره و بار در شهرستان ضروری دانست و بیان کرد: باید خودروهای فروشنده تره و بار ساماندهی شوند، کنترل قیمتها وابسته به بازار رقابتی است.
فتحی از پیگیری برای قطع برق چاههای غیر مجاز خبر داد و گفت: لازم است مقدار برداشت آب تمام چاههای مرتبط با صنعت و شهرکهای مسکونی مشخص شود.
وی با اشاره به لزوم استفاده از آبشیرینکنها، اظهار کرد: باید میزانهای آب مصرف شهرستان در قسمت کشاورزی، شُرب و صنعت ساماندهی شود.
فتحی تصریح کرد: در صورت گزارش شبکه بهداشت به استفاده از کودهای مرغی در زمینهای کشاورزی برخورد خواهد شد.
وی از برگزاری جلسات ماهانه پیشگیری از جرایم خبر داد و افزود: در زمینه تصادفات و جرایم رسانهای بیشترین اطلاع رسانی برای شهروندان داشتم.
دادستان جم یادآور شد: شبانه روز در زمینه تخلفات مالی ادارات شهرستان را رصد میکنیم و با افرادی که تخلف مالی داشته باشند برخورد خواهد شد.
