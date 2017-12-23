آمارهای حیاتی استان بوشهر در ۱۵۰ سال اخیر گردآوری و بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در این آئین اظهار داشت: ثبت احوال در جامعه نقش مهمی را بر عهده دارد و کار کارکنان ثبت احوال کار بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه نگهداری اسناد و مدارک نیز کار مهم و بسیار بزرگی است، بیان کرد: اداره ثبت احوال کانون تجمیع و تولید هویت های یک جامعه است.

صفایی بوشهری با اشاره به اینکه آمار دقیق هویتی صد سال اخیر استان را نداریم، اضافه کرد: با توجه به همین کمبود اطلاعات از گذشته نمی توانیم با یک بررسی دقیق علمی، مسائل را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه فعالیت‌های کنونی ثبت احوال تاریخ استان را برای آیندگان شفاف و روشن خواهد کرد، افزود: تاریخ ۱۵۰ سال اخیر استان بوشهر را بررسی و بر روی آمارهای حیاتی و علل آن کار کنید.

وی افزود: اگر بتوانید گذشته از حفظ آمارها و ثبت آنها، وقابع حیاتی استان از سابق بیرون آورده و تحلیل شود، این اطلاعات حیاتی و تحلیل های جامعه شناسی و روان شناسی می‌تواند در شناخت، برنامه ریزی و مدیریت، بسیار موثر باشد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اهمیت بالای ثبت، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک شخصیت های گذشته و حال استان، بیان کرد: باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده شود.

در آین آئین ایستگاه سیار اخذ کارت ملی هوشمند در بوشهر رونمایی شد و کارت ملی هوشمند آیت الله صفایی بوشهری به ایشان تحویل داده شد.