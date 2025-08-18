استاد فرشچیان نگارگری ایران را به جهانیان معرفی کرد

علی غلامی در حاشیه مراسم تشییع پیکر استاد محمود فرشچیان با اشاره به نقش بیبدیل وی در اعتلای هنر ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرشچیان توانست بار دیگر هنر نگارگری را به میان مردم بیاورد و آن را به جهان معرفی کند.
وی با بیان اینکه استاد فرشچیان با درکی عمیق از هنر غرب و ریشههای غنی نگارگری ایرانی توانست راهی نو پیش روی هنر کشور بگشاید، اظهار کرد: وی با خلاقیتهایش پلی میان سنت و نیازهای جدید جامعه ایجاد کرد. این توانایی سبب شد نگارگری نه تنها در ایران دوباره مورد توجه قرار گیرد، بلکه قابلیتهای تازه آن به جهانیان شناسانده شود.
به گفته این استاد نگارگری، هنر نگارگری پیشتر نیز در جهان شناخته شده بود اما استاد فرشچیان توانست جنبههای تازه و خلاقانهای از آن را معرفی کند که جایگاه هنر ایرانی را در عرصه بینالمللی بیش از پیش تقویت کرد.
مکتب فرشچیان میراثی برای نسلهای آینده
وی ادامه داد: آنچه استاد فرشچیان انجام داد میراثی ماندگار است که باید در شهری مانند اصفهان پاس داشته شود. یاد و نام وی باید همواره زنده بماند و تجربیات و مکتبش به نسلهای آینده منتقل شود.
غلامی تاکید کرد: طبیعی است که هر حرکت نوین با موافقان و مخالفانی همراه است اما در اصفهان اندیشههای ارزشمندی وجود دارد که حرکت جهانی استاد فرشچیان را درک کرده و میتوانند به غنای آن بیفزایند.
وی با تاکید بر لزوم توجه به هنرمندان جوان کشور گفت: همانگونه که از آثار باستانی و میراث طبیعی اصفهان همچون زایندهرود حفاظت میکنیم، باید به جوانان و هنرمندان معاصر نیز توجه جدی داشته باشیم.
این استاد برجسته نگارگری کشور افزود: انتظار میرود مسئولان استان اصفهان مجذوب جریانهای بیرونی نشوند و با حمایت از هنرمندان و اساتید حاضر، زمینه ادامه راه مکتب استاد فرشچیان را فراهم آورند.
وی ادامه داد: مطمئن هستم نسلهای جدید میتوانند این مسیر را ادامه داده و موجب غنای بیشتر هنر نگارگری شوند.
