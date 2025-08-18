استاد فرشچیان؛ پلی به سوی اعتلای نگارگری ایرانی و نوآوری در مینیاتور

میثم نیلی، در حاشیه مراسم تشییع پیکر استاد محمد فرشچیان در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی زندگی و فعالیت‌های هنری این استاد بزرگ پرداخت و نقش وی در اعتلای هنر کشور را برجسته کرد.

وی اظهار کرد: استاد فرشچیان را می‌توان به عنوان میکلانژ ایران نامید، چرا که وی پلی بود به سوی ارتقا مینیاتور و تبدیل آن از آثار کوچک کلاسیک به تابلوهایی با ابعاد بزرگ و تکنیک‌های نوین.

به گفته این استاد برجسته هنر نگارگری کشور، تا قبل از فرشچیان آثار مینیاتور محدود به اندازه‌های کوچک ۳۰ در ۴۰ یا ۴۰ در ۵۰ سانتی‌متر بود و تمرکز آن بیشتر بر جنبه‌های سنتی و تک بعدی هنر مینیاتور بود.

وی افزود: استاد فرشچیان با سفر به ایتالیا و آشنایی با تکنیک‌های رنگ‌گذاری و سایه‌زنی اروپایی، تلفیقی منحصر به فرد از سبک غربی و المان‌های ایرانی ایجاد کرد.

نیلی اظهار کرد: رنگ‌ها در آثار استاد فرشچیان به شیوه خیس در خیس و رنگ روی رنگ اعمال می‌شد و تدریجاً قلم‌گیری‌های تک بعدی حذف و فضاسازی‌های ایرانی با تکنیک کلاسیک غربی ترکیب شد.

ادامه‌دهنده مکتب اصفهان و تحول نگارگری مذهبی

وی در ادامه تصریح کرد: استاد فرشچیان ادامه‌دهنده مکتب اصفهان پس از رضای عباسی و حسین بهزاد بود و مسیر نوآوری را در نگارگری ایران با تمرکز بر تابلوهای مذهبی ادامه داد.

این استاد برجسته هنر نگارگری کشور اظهار کرد: پیش از فرشچیان کمتر هنرمندی به شکل جدی به موضوعات مذهبی در قالب تابلو می‌پرداخت و آثار استاد، از جمله پنج روز آفرینی، ضامن آهو و عصر عاشورا، نمونه‌های شاخصی از این تحول به شمار می‌روند.

وی افزود: استاد فرشچیان در کنار تکنیک‌های تخصصی، حس و ظرافت بی‌نظیری به آثار خود می‌داد و ارادت قلبی ایشان نسبت به اهل بیت و ۱۴ معصوم در شاهکارهایش مشهود است.

نیلی اظهار کرد: همین ترکیب تخصص، احساس و معنویت باعث خلق آثاری شد که امروز در موزه امام رضا و موزه ملی هنرهای اصفهان قابل مشاهده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های استاد فرشچیان، وی را الگویی بی‌نظیر در هنر نگارگری ایران دانست و اظهار کرد: میراث ایشان مسیر هنری نسل‌های آینده را روشن خواهد کرد.