تعهد ۲.۶ میلیاردی خیرین درپویش«نذر شفای بیماران» بیمارستان امام رضا(غ)

احسان مداح در گفت و گو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام و قدردانی از همراهی رسانه‌های استان، اظهار کرد: این پویش از ششم مردادماه آغاز و از دوازدهم مرداد رسماً وارد فاز اجرایی شد و تاکنون بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعهد خیرین برای کمک به حوزه درمان ثبت شده است.

مدیر پویش «نذر شفای بیماران» بیمارستان امام رضا، افزود: از این میزان، تاکنون ۶۰۰ میلیون تومان به صورت نقدی واریز شده و سایر تعهدات در حال جذب است.

وی افزود: علاوه بر کمک‌های نقدی، خیرین تجهیزات پزشکی از جمله ویلچر، تخت بیمارستانی و دیگر اقلام مورد نیاز را نیز به نام اموات و گذشتگان خود اهدا کرده‌اند که ارزش آن‌ها بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.

مدیر پویش «نذر شفای بیماران» ادامه داد: اقلام و تجهیزات اهدایی بلافاصله با نام واقفین پلاک‌کوبی شده و در اختیار بیمارستان قرار می‌گیرد و همچنین مقرر شده است اسامی تمامی خیرین و واقفین در ورودی بناها و بخش‌های بیمارستان نصب شود تا ضمن شفاف‌سازی، نیات خیرین به نحو شایسته انعکاس یابد.

مداح با اشاره به استقبال مردمی گفت: این خیریه آمادگی دارد همچنان اقلامی همچون واکر، عصا، ویلچر، ونتیلاتور، اکسیژن‌ساز و سایر تجهیزات پزشکی را دریافت و در راستای گره‌گشایی از مشکلات درمانی بیماران به‌کار گیرد.

وی در پایان از تمامی چهره‌های شاخص استان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری و ورزشی دعوت کرد تا به این پویش بپیوندند و با حضور در بیمارستان یا موکب مستقر، ضمن بازدید و تهیه گزارش، در ترویج این حرکت معنوی و اجتماعی مشارکت کنند.

مدیر پویش «نذر شفای بیماران» بیان کرد: همچنین به همت خیرین در روز شهادت امام رضا (ع) به نیت تبرک مقدار غلور پخته و بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

مداح یادآور شد: همچنین موکبی در نزدیکی بیمارستان برپا کرده‌ایم که در این موکب با پای در لیوان شیشه‌ای و بدون پسماند از مردم و همراهان بیماران پذیرایی می‌کنیم.