۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۳۳

تعرفه «دوراپرستاری» وارد نظام سلامت شد

تعرفه «دوراپرستاری» وارد نظام سلامت شد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تعرفه مستقل «دوراپرستاری» را نتیجه تلاش‌های مستمر کمیسیون بهداشت و کلید بهبود خدمات پرستاری و ارتقای سلامت جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، تعریف تعرفه مستقل «دوراپرستاری» را دستاورد مهم و تأثیرگذار در بهبود کیفیت خدمات پرستاری و کاهش بار مراکز درمانی دانست و گفت: این اقدام حاصل پیگیری‌های مستمر و پیوسته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است که پس از جلسات متعدد و تعامل با مسئولان وزارت بهداشت به نتیجه رسید و این حرکت اساسی گامی برای ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و کاهش مراجعه حضوری بیماران مزمن است.

وی افزود: بر اساس اظهارات مسئولان وزارت بهداشت، طرح پرستار پیگیر قرار است در ۹۰۰ بیمارستان کشور و در ارتباط با ۱۵ بیماری مزمن پرمراجعه اجرا شود و نقش مهمی در پیگیری مستمر بیماران دارد و می‌تواند از بازگشت مجدد بیماری‌ها جلوگیری کند و بار سیستم درمانی را کاهش دهد.

اسحاقی تاکید کرد: حمایت مالی مناسب از پرستاران و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم ضروری است تا این خدمات به صورت گسترده و با کیفیت به جامعه ارائه شود.

وی یادآور شد: استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه پرستاری، به ویژه در دوران پساکرونا، کلید افزایش دسترسی و ارتقای سلامت جامعه خواهد بود.

حبیب احسنی پور

