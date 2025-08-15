مدیران ورزش و جوانان خراسان شمالی نیازمند انگیزه برای حل مشکلات هستند

سیدمجتبی علوی‌مقدم عصر جمعه در حاشیه بازدید از رقابت‌های هفته سوم بسکتبال نونهالان خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حل مشکلات حوزه ورزش و جوانان خراسان شمالی نیازمند انگیزه جدی است و این انگیزه باید در مدیران این حوزه ایجاد و تقویت شود.

وی که در مجموعه ورزشی شهید علیدخت (خانه بسکتبال بجنورد) حضور یافته بود، ضمن بازدید از امکانات این مجموعه بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان تأکید کرد و افزود: مطالبات جامعه بسکتبال خراسان شمالی باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به وضعیت بلاتکلیفی هیئت بسکتبال استان گفت: در اولین فرصت ممکن، مجمع انتخاب رئیس هیئت بسکتبال خراسان شمالی باید برگزار شود تا مسیر رشد و توسعه این رشته ورزشی با انسجام و قدرت بیشتری ادامه یابد.