نقش مردم در حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی مقدم، ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از فعالان محیط زیست خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری، صیانت از منابع طبیعی را وظیفه‌ای حکومتی، الهی و قانونی دانست و منابعی مانند آب، خاک، هوا، جنگل‌ها و تنوع زیستی را به عنوان امانت‌های الهی خواند که حفظ و احیای آن‌ها برای نسل‌های آینده ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی اصول پایداری، پیشگیری و مسئولیت‌پذیری را ستون‌های اصلی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست معرفی کرد و بر ارتقای دانش زیست‌محیطی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی با هدف ایجاد ارزش‌های زیست‌محیطی و ارائه راهکارهای عملی تاکید نمود

علوی مقدم مردم را صاحبان اصلی منابع طبیعی دانست و نقش آنان در نظارت و مطالبه‌گری برای اجرای صحیح قوانین زیست‌محیطی حیاتی خواند.

وی همچنین بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت رسانه‌های جمعی برای معرفی دستاوردها، آموزش عمومی و جلب مشارکت مردم شد، در حالی که از ایجاد حاشیه و انتشار اخبار نادرست پرهیز کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی بر ضرورت همکاری همه‌جانبه برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست تأکید کرد و گفت: این سفره گسترده الهی میراثی است که امانتدار آن هستیم و وظیفه داریم آن را به بهترین شکل به نسل‌های آینده بسپاریم.

وی افزود با مشارکت فعال و همدلانه مردم، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار برداشت.