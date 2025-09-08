اعتبارات شهرستان راز و جرگلان چهار برابر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی‌مقدم ظهر دوشنبه در شورای اداری شهرستان راز و جرگلان که ددر سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، بر اهمیت مدیریت شهری در راستای توسعه منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند راز و جرگلان اظهار کرد: با مدیریت استاندار و برنامه‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده، اقدامات بزرگی در راز و جرگلان به مرحله اجرا خواهد رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی به پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی راز و جرگلان اشاره کرد و گفت: موافقت اصولی این پروژه در سال ۱۳۹۷ اخذ و عملیات اجرایی از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است و فاز نخست با اعتبار ۸۶ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد در حال اجرا است وبرای فاز دوم نیز ۴۴۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت تخصیص یافته و ۲۸ میلیارد تومان از این مبلغ تزریق شده است و این بیمارستان تا پایان سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

وی همچنین از تحویل ساختمان بیمارستان ارتش به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد و افزود: با تغییر کاربری این ساختمان، زمینه ایجاد یک درمانگاه تخصصی فراهم شده تا خدمات جامع‌تری به مردم ارائه شود.

علوی‌مقدم با یادآوری جایگاه شهرداری‌ها در زندگی مردم، بر رعایت عدالت در ارائه خدمات، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه فضای سبز و توجه به مسائل زیست‌محیطی تأکید کرد.

وی شوراهای اسلامی را نمادی از سپردن کار مردم به خود مردم دانست و مهم‌ترین وظایف آنها را رعایت اصول قانونی و شرعی، اولویت دادن به منافع عمومی، شفافیت، ارتباط مستمر با مردم و مطالبه‌گری از شهردار عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به بازنگری شاخص‌های توزیع اعتبارات در استان، گفت: با دستور استاندار، اعتبارات شهرستان راز و جرگلان سه تا چهار برابر افزایش یافته است که گامی مهم در جهت عدالت و خدمت‌رسانی به مردم است.