استفاده از فناوری نوین برای رفع کم آبی در اسفراین

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی علویمقدم ظهر جمعه در جلسه مدیریت بحران که در محل منابع تأمین کننده آب شهرستان اسفراین برگزار شد، عنوان کرد: باید مطالعات میدانی، تهیه نقشههای خطر، ایجاد پایگاههای داده جامع از وضعیت منابع آبی و بهروزرسانی دانش فنی مدیران و کارکنان در حوزه مدیریت منابع آب و استفاده از فناوریهای نوین برای رفع کم آبی و خشکسالی در اسفراین استفاده شود.
وی تاکید کرد: هدف اصلی از برگزاری این جلسه، هماندیشی و تبادل نظر پیرامون وضعیت منابع آبی منطقه و بررسی راهکارهای عملی و مؤثر برای مدیریت بهینه آب در شهرستان اسفراین است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی، بر اهمیت حیاتی همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای ذیربط در مدیریت بهینه منابع آبی تاکید و خواستار ایجاد انسجام عملیاتی میان سازمانهای مختلف شد.
نظر شما