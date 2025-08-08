  1. استانها
استفاده از فناوری نوین برای رفع کم آبی در اسفراین

بجنورد- معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: یکی از راهکارهای رفع کم آبی و خشکسالی در شهرستان اسفراین استفاده از فناوری های نوین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم ظهر جمعه در جلسه مدیریت بحران که در محل منابع تأمین کننده آب شهرستان اسفراین برگزار شد، عنوان کرد: باید مطالعات میدانی، تهیه نقشه‌های خطر، ایجاد پایگاه‌های داده جامع از وضعیت منابع آبی و به‌روزرسانی دانش فنی مدیران و کارکنان در حوزه مدیریت منابع آب و استفاده از فناوری‌های نوین برای رفع کم آبی و خشکسالی در اسفراین استفاده شود.

وی تاکید کرد: هدف اصلی از برگزاری این جلسه، هم‌اندیشی و تبادل نظر پیرامون وضعیت منابع آبی منطقه و بررسی راهکارهای عملی و مؤثر برای مدیریت بهینه آب در شهرستان اسفراین است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی، بر اهمیت حیاتی همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های ذیربط در مدیریت بهینه منابع آبی تاکید و خواستار ایجاد انسجام عملیاتی میان سازمان‌های مختلف شد.

