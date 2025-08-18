اختلالات روانی، عامل پنهان در بروز رفتارهای پرخطر رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تأثیر مستقیم وضعیت روانی رانندگان بر ایمنی ترافیک شهری گفت: رانندگی، تنها یک فعالیت مکانیکی نیست؛ بلکه رفتاری اجتماعی است که به شدت تحت تأثیر شرایط روحی و روانی فرد قرار دارد. خشم، اضطراب، نگرانی و شوکهای روانی ناشی از تماسهای تلفنی یا اخبار ناگوار، میتوانند تمرکز راننده را مختل کرده و تصمیمگیریهای لحظهای را به خطر بیندازند.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه به ۵ سبک رفتاری در رانندگی اشاره کرد که تحت تأثیر اختلالات روانی شکل میگیرند. نخست، بروز رفتارهای تهاجمی در رانندگان است؛ رفتارهایی مانند بوق زدنهای مکرر، سبقتهای ناگهانی و درگیریهای لفظی که معمولاً از خشم و بیقراری ناشی میشوند. دوم، کاهش توانایی تصمیمگیری منطقی است که باعث واکنشهای آنی و بدون فکر میشود و راننده را در موقعیتهای خطرناک قرار میدهد.سومین مورد، افزایش تمایل به سرعت بالا و پذیرش ریسکهای غیرمنطقی است که در رانندگانی با روحیه پرخاشگر و هیجانطلب بیشتر دیده میشود. چهارم، افت تمرکز و توجه هنگام رانندگی است که احتمال بروز تصادف را بهطور چشمگیری افزایش میدهد. و در نهایت، تأثیرات بلندمدت روانی میتواند منجر به شکلگیری سبک رانندگی تهاجمی شود؛ بهطوریکه این رفتارها به مرور زمان به بخشی از شخصیت راننده تبدیل میشوند.
جوانبخت در ادامه به تنوع شخصیتهای رانندگی در سطح شهر اشاره کرد و گفت: بر اساس مشاهدات و تحلیلهای صورتگرفته، میتوان رانندگان را از نظر سبک رفتاری به چهار دسته اصلی تقسیم کرد. نخست، رانندگانی با شخصیت پرخطر و هیجانجو هستند که معمولاً تمایل به سرعت بالا، سبقتهای غیرمجاز و رفتارهای پرریسک دارند. دوم، رانندگان قانونمدار و وظیفهشناساند که با رعایت مقررات، نقش مهمی در حفظ نظم و ایمنی ترافیک ایفا میکنند. دسته سوم، رانندگان عصبی و تکانشی هستند که تحت تأثیر شرایط روحی، واکنشهای سریع و گاه غیرمنطقی از خود نشان میدهند. و در نهایت، رانندگان خلاق و منعطف قرار دارند که با درک موقعیتهای مختلف، تصمیمات هوشمندانهتری اتخاذ میکنند و در مواجهه با چالشهای رانندگی، انعطافپذیری بیشتری دارند.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: پلیس راهور توصیه میکند رانندگانی که در شرایط روحی نامناسب قرار دارند، پیش از رانندگی زمانی را به بازیابی آرامش اختصاص دهند. همچنین لازم است از پاسخگویی به تماسهای تلفنی ناراحتکننده یا تمرکز بر اخبار ناگوار در حین رانندگی اجتناب شود، چرا که این موارد تأثیر مستقیم بر کاهش تمرکز و افزایش احتمال بروز حادثه را دارند.
