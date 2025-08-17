تصادف مرگبار در محور آشخانه به جنگل گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی رحمتی اظهار کرد: شامگاه شنبه در محور آشخانه به جنگل گلستان، یک دستگاه خودروی پژو پارس با خودروی امویام برخورد کرد که در این حادثه ۵ نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند.
وی افزود: متأسفانه یکی از مصدومان با وجود تلاش کارشناسان فوریتهای پزشکی و انتقال سریع به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
رحمتی ادامه داد: سه دستگاه آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی از پایگاههای چمنبید، قاضی و مهمانک به همراه یک دستگاه آمبولانس هلالاحمر به محل حادثه اعزام و مصدومان را به بیمارستان پورسینای آشخانه منتقل کردند.
