  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

تصادف مرگبار در محور آشخانه به جنگل گلستان

بجنورد- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی خراسان شمالی گفت: بر اثر برخورد دو خودروی سواری در محور آشخانه به جنگل گلستان، یک نفر جان باخت و ۵ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی رحمتی اظهار کرد: شامگاه شنبه در محور آشخانه به جنگل گلستان، یک دستگاه خودروی پژو پارس با خودروی ام‌وی‌ام برخورد کرد که در این حادثه ۵ نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: متأسفانه یکی از مصدومان با وجود تلاش کارشناسان فوریت‌های پزشکی و انتقال سریع به بیمارستان، جان خود را از دست داد.

رحمتی ادامه داد: سه دستگاه آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی از پایگاه‌های چمن‌بید، قاضی و مهمانک به همراه یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به محل حادثه اعزام و مصدومان را به بیمارستان پورسینای آشخانه منتقل کردند.

