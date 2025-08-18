استرالیا، گوگل را به خاطر قراردادهای ضدرقابتی جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناظر مصرف‌کننده استرالیا متوجه شده است که گوگل با پرداخت مبلغی به دو شرکت مخابراتی این کشور، اپلیکیشن‌های جستجو را به صورت پیش‌فرض در گوشی‌های اندرویدی نصب می‌کند و موتورهای جستجوی رقیب را از رقابت حذف می‌کند.

این جریمه مشکلات تازه‌ای برای گوگل در استرالیا ایجاد کرده است. هفته گذشته دادگاهی در این کشور در شکایتی که شرکت «فورت‌نایت» (سازنده اپیک گیمز) مطرح کرده بود، علیه گوگل رأی صادر کرد. در این شکایت، اپل و گوگل متهم شده بودند که اجازه فعالیت فروشگاه‌های اپلیکیشن رقیب را در سیستم‌عامل‌های خود نمی‌دهند.

یوتیوب نیز ماه گذشته مجبور به اجرای قانون جدید استرالیا شد که به کاربران زیر ۱۶ سال اجازه ورود نمی‌دهد؛ هرچند پیش‌تر دولت استرالیا یوتیوب را از این قانون مستثنی کرده بود.

ناظر مصرف‌کننده استرالیا درباره قراردادهای ضد رقابتی گوگل با شرکت‌های مخابراتی این کشور اعلام کرد که گوگل با شرکت‌های «تلسترا» و «اوپتوس» قراردادی امضا کرده بود که طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ درآمد تبلیغاتی حاصل از «گوگل سرچ» در دستگاه‌های اندرویدی به صورت مشترک تقسیم شود.

کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا اعلام کرد که گوگل اعتراف کرده این قراردادها تأثیر قابل توجهی بر رقابت موتورهای جستجوی رقیب داشته است. گوگل همچنین توافق کرده است مبلغ ۳۵.۸ میلیون دلار آمریکا جریمه به استرالیا پرداخت کند و قراردادهای مشابه را متوقف نماید.

جینا گاس‌گاتلی، مدیر این کمیسیون در این خصوص گفت: این نتیجه می‌تواند میلیون‌ها شهروند استرالیایی را در آینده به انتخاب گزینه‌های جستجوی بهتر برساند و همچنین به سرویس‌های جستجوی رقیب کمک کند بیشتر مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار گیرند.

گوگل و کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا با هم به دادگاه فدرال پیشنهاد داده‌اند که گوگل باید جریمه مذکور را بپردازد، اما تصمیم نهایی درباره میزان و تناسب این جریمه بر عهده دادگاه است. همکاری میان رگولاتور و گوگل موجب شده است روند دعوی حقوقی طولانی نشود.