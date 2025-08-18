به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، علی بخشیزاده معاون صدای رسانه ملی با تاکید بر این موضوع که میخواهیم پلی میان گذشته و آینده بسازیم، نسلی توانمندتر تربیت کنیم و در عین حال مرجعیت رسانه ملی را در میان مخاطبان جوان حفظ کنیم، باشگاههای رادیویی را فرصتی برای بروز استعدادها دانست. رادیو جوان در سالهای اخیر با رویکردی تازه، تعامل خود را با مخاطبان از شکل پراکنده و مقطعی به مدلی سازمانیافته و هدفمند ارتقا داده است. راهاندازی باشگاههای طنزپردازان جوان، دانشمندان جوان، نوجوانان، پادکسترهای جوان و گزارشگران جوان، بستر تازهای برای بروز استعدادها فراهم شده است.
بخشیزاده در توضیح اهداف این تحول گفت: باشگاههای رادیو جوان بر پایه یک طراحی ساختاریافته شکل گرفتهاند و هدف اصلی آنها ارتقای سطح تعامل مخاطب با رسانه است. ما باشگاههای طنزپردازان جوان، دانشمندان جوان، پادکسترهای جوان، نوجوانان و گزارشگران جوان را با هدف سازماندهی خلاقیتهای متکثر نسل جدید راهاندازی کردهایم. این باشگاهها نه تنها فرصتی برای ابراز تواناییها فراهم میکنند، بلکه رسالت رسانه ملی را در شنیدن صدای همه اقشار جوان محقق میسازند.
وی ادامه داد: پیشتر نیز رادیو در تعامل با مخاطبان فعال بود، اما این ارتباط بیشتر حالت موردی و غیرنظاممند داشت. امروز تلاش کردهایم با طراحی دقیق و پیشبینی جایگاه هر باشگاه در کنداکتور شبکه، یک ساختار پایدار و قابل ارزیابی ایجاد کنیم. بهویژه در باشگاه گزارشگران جوان، ما از ظرفیت شهروند–خبرنگار استفاده کردهایم تا افرادی که پیشتر صرفاً به عنوان گزارشگر مردمی فعالیت میکردند، بهتدریج در قالبی حرفهایتر آموزش ببینند و با استانداردهای روز رسانه آشنا شوند. به این ترتیب، نقش شهروندان از مشارکت ساده به کنش رسانهای حرفهای ارتقا یافته است.
بخشیزاده با اشاره به ضرورت این اقدام از منظر جامعهشناسی بیان کرد: سرمایه اصلی کشور نیروی جوان آن است. سرمایه اجتماعی زمانی ارتقا مییابد که نسل جوان امکان تجربه و یادگیری در فضایی ایمن و سازمانیافته داشته باشد. در شرایطی که شبکههای ارتباطی بسیار گسترده و در عین حال زودگذر شدهاند، استفاده از انرژی و خلاقیت جوانان ضرورتی انکارناپذیر است. معاونت صدا با این باشگاهها بستری فراهم کرده که نسل جدید نهتنها دیده شود بلکه فرصت رشد و نقدپذیری پیدا کند.
وی تأکید کرد: کارکرد آموزشی این باشگاهها بسیار مهم است. جوانان در این فضا میآموزند چگونه ایدههای خود را در قالب رسانهای منسجم ارائه کنند، چگونه به صورت تیمی فعالیت کنند و چگونه با دریافت بازخورد، مسیر رشد خود را اصلاح کنند. این فرایند هم موجب ارتقای مهارت فردی و جمعی آنها میشود و هم الهامبخش سایر مخاطبان جوان خواهد بود. در واقع رسانه در اینجا نقش یک نهاد آموزشی غیررسمی را ایفا میکند که هم مهارت و هم بینش اجتماعی میآموزد.
معاون صدا با اشاره به نمونههای فعالیت این باشگاهها توضیح داد: باشگاه طنزپردازان جوان بستری برای پرورش استعدادهای طنازی و خلاقیت در حوزه زبان و روایت ایجاد کرده است؛ جوانانی که با بیانی نو میتوانند با مخاطب ارتباطی تازه برقرار کنند. در باشگاه دانشمندان جوان، استعدادهای علمی و ایدههای خلاقانه در حوزههای مختلف معرفی میشوند تا فضای رسانه به ترویج علم و اندیشه یاری رساند. باشگاه پادکسترهای جوان نیز به رسمیتشناختن یک رسانه بومی نسل امروز است؛ رسانهای که خارج از قالبهای رسمی شکل گرفته اما توانسته مخاطبان انبوهی را به خود جذب کند. وظیفه باشگاه نوجوانان تربیت نسل نوجوانان و دادن اعتماد به نفس به آنهاست. رادیو با این باشگاه تلاش کرده است این ظرفیت را در چارچوبی حرفهای و رسانهای عرضه کند.
وی افزود: باشگاه گزارشگران جوان توانسته است علاقهمندان به گزارشگری مردمی را به سطحی حرفهایتر برساند و در حقیقت، شهروند–خبرنگار را به خبرنگار آشنا با معیارهای رسانه ملی تبدیل کند. این تجربه هم برای رسانه ملی ارزشمند است و هم برای جوانانی که مسیر حرفهای تازهای در زندگی خود آغاز میکنند.
بخشیزاده در پایان عنوان کرد: تمام این فعالیتها در کنار هم نشان میدهد که رادیو جوان در پی بازتعریف رابطه رادیو با جوانان است. ما میخواهیم پلی میان گذشته و آینده بسازیم، نسلی توانمندتر تربیت کنیم و در عین حال مرجعیت رسانه ملی را در میان مخاطبان جوان حفظ نمائیم. باشگاههای جوان صرفاً پروژهای کوتاهمدت نیستند، بلکه تمرینی پایدار برای آیندهاند؛ تمرینی برای اینکه نسل امروز بیاموزد چگونه با خلاقیت، نقد، تعامل و همافزایی میتواند در ساختن فردای کشور نقشآفرین باشد. ما صدای این نسل هستیم و باور داریم که با استمرار این حرکت، رادیو جوان الهامبخش و تکیهگاهی مطمئن برای جوانان ایران خواهد بود.
