تقویت همکاری میان رادیو و مرکز شعر و موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، در نشست مشترک علی بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی و محسن صفایی‌فرد مدیر مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صداوسیما که با حضور مدیران شبکه‌های رادیویی برگزار شد، راهکارهای گسترش همکاری در حوزه موسیقی و تبادل آثار میان رادیو و مرکز موسیقی بررسی شد.

صفایی‌فرد در این نشست ضمن قدردانی از نگاه حمایتی معاونت صدا گفت: بدون تردید می‌توانیم اقدامات گسترده‌ای در حوزه توسعه موسیقی انجام دهیم. آرشیو موسیقی این مرکز از ثروت‌های بزرگ سازمان است که طی ماه‌های اخیر به لحاظ محتوایی غنی‌تر شده و در بخش سامانه نیز تلاش کرده‌ایم نیازهای شبکه‌های رادیویی را به‌صورت ساختارمند تأمین کنیم. یکی از شبکه‌هایی که در حوزه موسیقی فعالیت چشمگیری دارد، رادیو آوا است. با گسترش سامانه مرکز، امکان تعامل برنامه‌سازان و تأمین تولیدات مورد نیاز فراهم شده است. هیچ خواننده‌ای در کشور به لحاظ شخصی ممنوع نیست و دایره موسیقی را با رویکرد بازتر و جامع‌تر توسعه داده‌ایم تا جست‌وجوی آثار با کلمات کلیدی برای برنامه‌سازان ساده‌تر شود. همچنین همکاری با ایران صدا می‌تواند به تبادل گسترده‌تر آثار و تنوع محتوایی بینجامد.

بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی با تأکید بر اهمیت این نشست گفت: این دیدار فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر و هم‌افزایی میان ۲ مجموعه است، زیرا موسیقی و کلام در رادیو، پیوندی عمیق و تأثیرگذار با مخاطب دارند. معاونت صدا در سال‌های اخیر پژوهش‌های قابل توجهی در حوزه موسیقی انجام داده و اکنون زمان آن رسیده است تا با همکاری مرکز شعر و موسیقی، این پژوهش‌ها در مسیر تولید و اجرا به کار گرفته شود. موسیقی، هویت شنیداری رادیو را شکل می‌دهد. هر شبکه باید از طریق موسیقی و لحن خود در ذهن مخاطب ماندگار شود. این امر تنها زمانی تحقق می‌یابد که مرکز موسیقی و معاونت صدا به درک مشترکی از مأموریت فرهنگی دست یابند و بر پایه سیاست‌های بالادستی سازمان، تولیدات اصیل ایرانی را تقویت کنند.

وی افزود: در کنار حفظ میراث موسیقی ایرانی، باید از آهنگسازان جوان نیز حمایت شود تا نسل تازه‌ای از آثار فاخر شکل گیرد. موسیقی باید روایتگر هویت فرهنگی ملت ایران باشد؛ از نغمه‌های نواحی و موسیقی سنتی تا آثار کلاسیک ایرانی. همچنین استفاده از تیتراژهای سریال‌های تلویزیونی در قالب پخش‌های رادیویی، می‌تواند تجربه شنیداری تازه‌ای برای مخاطبان ایجاد کند.

در بخش دیگری از این نشست، مهدی شاملو مدیر ایران صدا، با اشاره به ظرفیت‌های آرشیوی گفت: آرشیو ایران صدا شامل موسیقی فیلم‌ها و آثار کلاسیک غربی فاخر است که قابلیت اشتراک‌گذاری با مرکز شعر و موسیقی را دارد. علاوه بر آن، مجموعه کامل نماهنگ‌های HD نیز در ایران صدا موجود است.