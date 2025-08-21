عمل به سیره پیامبر یعنی در قبال یکدیگر مسئول باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در مراسم سوگواری ایام پایانی ماه صفر در جمع کارکنان ستاد ساعس، ضمن تسلیت رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت سبط اکبر امام حسن مجتبی (ع) و همچنین شهادت امام رضا (ع)، اظهار داشت: ما مسلمین باید در عمل سیره زندگی رسول اکرم (ص) را زندگی کنیم، روش پیامبر در رابطه خود با خدا، روش پیامبر در برخورد با مردم، پدر و مادر، همسر و فرزندان، ما باید از خلق و خوی و رفتار و کردار پیامبر درس بگیریم.

این مقام مسئول در ادامه با قرائت آیه ۲۱ سوره مبارکه احزاب: «لَکُم فی رَسولِ اللّهِ اُسوَةٌ حَسَنَةٌ» درباره اسوه و الگو بودن پیامبر اسلام، گفت: رفتار پیامبر الگو و سرمشق ما مسلمین است اگر می‌خواهیم مانند پیامبر عمل کنیم و مطابق با زندگی ایشان زندگی کنیم، باید پیامبر را بهتر بشناسیم و به دیگران معرفی کنیم، قرآن در این خصوص در آیه ۲۹ سوره مبارکه فتح می‌فرماید "مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم" ما نیز باید با الگو گرفتن از رسول خدا (ص) با دشمنان با شدت برخورد کنیم و با دوستان مهربان، خوش برخورد و با محبت باشیم زیرا این سیره زندگی پیامبر بود.

وی در ادامه با قرائت آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ" تصریح کرد: خداوند علت موفقیت و جمع شدن مردم گرد رسول خدا را خلق خو و مهربانی پیامبر ذکر فرموده است.

این مقام انتظامی بیان داشت: اگر در خانه با همسر، فرزند، پدر و مادر مانند سیره پیغمبر رفتار کنیم و در مراودات اجتماعی خود در محیط کار نیز مطابق با این سیره نورانی پیش برویم دیگر جامعه نیازی به عدلیه ندارد.

وی با بیان خاطراتی از شهدا و رزمندگان حماسه ۸ ساله جنگ تحمیلی بیان داشت: دوران جنگ دوران رفاقت‌ها و برادری‌ها بود و شهدا در عمل به سیره نبوی اقتدا کردند و یقیناً شهدا بهترین اقتدا کنندگان به زندگی نبوی هستند.

این مقام مسئول تاکید کرد: اگر ما امروز تبعیت مان از رسول خدا (ص) باشد باید نسبت به یکدیگر مسئولیت و تکالیفمان را به درستی انجام دهیم. خداوند درآیه ۶ سوره مبارکه کهف "فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَلَی آثَارِهِمْ إِن لَّمْ یُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِیثِ أَسَفًا" نگرانی رسول الله را از عدم ایمان آوردن برخی از مردم به قرآن را نشان می‌دهد. خداوند به پیامبر دلداری می‌دهد و می‌فرماید که اگر این افراد به قرآن ایمان نیاورند، نباید خود را از شدت اندوه هلاک کند، پیامبر با گناه دیگران می‌سوخت، ما نیز اگر می‌خواهیم سیره پیامبر را اجرا کنیم باید در قبال اشتباهات و گناهان دیگران بسوزیم و دغدغه مند باشیم و نسبت به انحرافات دیگران و گناهان آنان بی تفاوت نباشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه هر چقدر جایگاه خدمتی ما بالاتر باشد مسئولیتمان نیز بیشتر است، تصریح کرد: مانند پیامبر خیرخواه باشیم دلسوز یکدیگر باشیم، راه همین است، رُحَماءُ بَینَهُم باشیم با یکدیگر مهربان باشیم.

حجت الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید به اینکه همه ائمه شهید شدند و جان خود را فدا کردند تا انسان‌ها به سمت جهنم نروند و هدایت شوند، افزود: اگر به سیره نبوی و سیره اهل بیت (ع) اقتدا کنیم باید برای هدایت و خیرخواهی هم نوع خود فدا شویم، کاری که شهدای والا مقام انجام دادند، شهدا جان دادند تا مردم به بهشت بروند. این مکتب اسلام است، اسلام چنین جامعه‌ای را می‌خواهد ایجاد کند که در آن مردم برای سعادت و کمال و هدایت یکدیگر فدا شوند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در خاتمه با تاکید بر جاری بودن سیره نبوی در زندگی رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: ترامپ حاضر است همه بمیرند اما او باشد و قدرت در دست او باشد، اما در جمهوری اسلامی که مهد اسلام ناب محمدی (ص) است امام امت خود را فدای ملت می‌کند و غم امت را می‌خورد و نگران هدایت مردم است.