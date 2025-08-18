گلشنی: نوسازی خط یک مترو تهران ۶۵ درصد پیشرفت داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی برای نوسازی قطعه جنوبی خط یک مترو در شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه با حضور مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، معاونان و مدیران این شرکت و همچنین نمایندگان شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی و پلیس راهور برگزار شد.
مهدی گلشنی، مدیرکل حملونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران، با تأکید بر اهمیت بهسازی و نوسازی قطعه جنوبی خط یک مترو در ارتقای ایمنی و امنیت مسافران، اظهار داشت: طی چند ماه گذشته که عملیات بهسازی و نوسازی این بخش از خط یک مترو در جریان بوده است، کارکنان شرکت بهرهبرداری مترو با همکاری سازمانهایی از جمله شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی، پلیس راهور و شهرداری منطقه، کوشیدهاند تا کمترین اختلال در خدماترسانی به شهروندان ایجاد شود.
مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه نیز در این جلسه با اشاره به پیشرفت ۶۵ درصدی عملیات نوسازی خط یک مترو، اظهار داشت: برای انجام این پروژه مهم، همکاری و هم افزایی سایر بخشهای حوزه حمل و نقل ضروری است و از تمام دستگاههای همکار و همراه که در این مسیر ما را یاری کردهاند، صمیمانه تشکر میکنیم.
همچنین از شهروندان و مسافران محترم نیز عذرخواهی میکنیم و از درک و همراهی آنها قدردانیم. قطعاً این اقدامات در نهایت به ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات مترو منجر خواهد شد
سرهنگ بهزاد باتمانی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی منطقه ۱۶ تهران نیز گفت: در این جلسه، درباره مشکلات ترافیکی منطقه بحث و تبادلنظر شد و تمهیداتی اندیشیده شده است تا در زمان بهسازی، مشکلات ترافیکی برای مسافران ایجاد نشود.
گفتنی است، شرکت واحد اتوبوسرانی با استقرار اتوبوس در کنار ایستگاههای مترو علیآباد و پایانه جنوب، مسافران را بهصورت رایگان بین این دو ایستگاه جابهجا میکند.
نظر شما