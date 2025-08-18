بررسی مباحث اخلاقی در گستره آثار ابن سینا؛از متافیزیک تا علم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت ابن سینا به همت خانه حکمت و با حضور اساتید برجسته در اصفهان برگزار می‌شود.

در این همایش علی کرباسی زاده عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان در موضوع ابن سینا و اصفهان، حامد ناجی عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان در موضوع ابن سینا و پزشکی، مرتضی حاج حسینی عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان در موضوع ابن سینا و منطق، فتحعلی اکبری استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان در موضوع ابن سینا و شفا (الهیات)، جعفر شانظری عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان در موضوع ابن سینا و متافیزیک و فروغ‌السادات رحیم پور عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان در موضوع مباحث اخلاقی در گستره آثار ابن سینا سخنرانی خواهند کرد.

این همایش روز شنبه یکم شهریور از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در خانه حکمت واقع در برگزار خواهد شد.

‌