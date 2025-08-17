مقام اطلاعاتی عربستان: نتانیاهو خواهان اسرائیل از نیل تا فرات است

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهزاده ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان و سفیر پیشین این کشور در آمریکا، در گفتوگو با شبکه سی ان ان آمریکا اعلام کرد: نتانیاهو اکنون از تصویری از اسرائیل صحبت میکند که (بنا به توهمات و تفسیر غلط صهیونیستها) در کتاب مقدس آمده و این موضوع را پنهان نمیکند؛ حتی روی نقشهها آن را نشان میدهد. این تصویر سرزمینی را نشان میدهد که از رود نیل تا فرات گسترده است.
الفیصل با طرح سؤالی پرسید: وی در نهایت به دنبال چه چیزی است؟ آیا همان مسیر صلحی که پیشنهاد میکنید را دنبال خواهد کرد یا قصد دارد سرزمینهای عربستان، سوریه، لبنان، عراق، فلسطین و مصر را اشغال کند؟
وی در پایان گفت: وی از آن دست آدمهاست.
