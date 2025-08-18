  1. ورزش
تیم ایرانی دژاگه در قطر تشکیل شد/ دروازه بان سابق استقلال هم بست

باشگاه لوسیل قطر در ادامه جذب بازیکنان ایرانی با آرشا شکوری و امیر روستایی نیز قرارداد امضا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه لوسیل قطر که در لیگ دسته اول این کشور حضور دارد پس رونمایی از اشکان دژاگه به عنوان مربی جدید خود حالا بازیکنان ایرانی جدیدی را نیز به خدمت گرفت. آنها که فصل گذشته فرهاد زاوشی، امین پیل‌علی و حمید فیروزی را در اختیار داشتند با هدف صعود به لیگ ستارگان قطر اقدام به جذب آرشا شکوری دروازه بان فصل گذشته هوادار گرفتند. همچنین امیر روستایی بازیکن فصل گذشته الوعب قطر که سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس را در کارنامه دارد با عقد قراردادی دو ساله به لوسیل پیوست.

جالب اینکه رضازاده و فضلی دو بازیکن ایرانی‌الاصل دیگری هستند که در لیست بازیکنان لوسیل حضور دارند.

باید دید «پاکو رامایو» سرمربی اسپانیایی لوسیل به حضور دژاگه در کادرفنی و بازیکنان ایرانی می‌تواند خواسته مدیران باشگاه برای صعود به لیگ ستارگان را برآورده کند یا این سرمربی ۴۰ ساله خیلی زود جمع ایرانی‌ها را ترک خواهد کرد.

