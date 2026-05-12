لیست دروازه بانان تیم ملی تغییر نمی کند/ شکوری در تیم امید

به گزارش خبرنگار مهر، آرشا شکوری دروازه‌بان ایرانی تیم فوتبال لوسیل قطر، فصل موفقی را در رقابت‌های لیگ دسته اول این کشور پشت سر گذاشت و در نهایت همراه با این تیم موفق شد عنوان قهرمانی را کسب کند؛ موفقیتی که باعث شد لوسیل جواز حضور در لیگ ستارگان قطر را به دست آورد.

شکوری که دو فصل قبل در تیم فوتبال هوادار ایران حضور داشت، با نمایش‌های قابل قبول خود در آن مقطع و همچنین عملکرد خوب در تیم ملی جوانان، چند بار به اردوی تیم ملی بزرگسالان ایران نیز دعوت شد و در رادار کادرفنی قرار گرفت.

با این حال، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر حضور او در فهرست اعزامی تیم ملی ایران به جام جهانی ۲۰۲۶، این موضوع صحت ندارد. طبق برنامه‌ریزی فعلی، شکوری قرار است به اردوی تیم فوتبال امید ایران دعوت شود و در این رده ملی به کار خود ادامه دهد. همچنین لیست دروازه‌بانان تیم ملی بزرگسالان ایران برای جام جهانی بدون تغییر باقی خواهد ماند و نام این دروازه‌بان در آن حضور نخواهد داشت.

در همین حال، گزارش‌ها تأکید می‌کنند که شکوری در فهرست نهایی تیم ملی بزرگسالان ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ جایی ندارد و فعلاً از اردوهای تیم اصلی کنار گذاشته شده است.

با این شرایط، این دروازه‌بان جوان ایرانی فصل مهمی را با قهرمانی در فوتبال قطر پشت سر گذاشته و در ادامه مسیر خود، تمرکز اصلی‌اش روی تیم ملی امید خواهد بود؛ در حالی که فعلاً از ترکیب تیم ملی بزرگسالان و حضور در جام جهانی دور مانده است.