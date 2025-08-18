به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری صبح امروز در آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه دشمنان همواره در مسیر توطئه و فتنهانگیزی علیه ملت ایران فعال هستند، تصریح کرد: تجربه بیش از چهار دهه گذشته نشان داده است که ملت ایران در برابر این تهدیدها ایستادگی کرده و نقش مؤثر نیروهای نظامی و انتظامی در این مسیر انکارناپذیر است.
وی با اشاره به دستاوردهای گسترده انقلاب اسلامی در حوزههای مختلف، خاطرنشان کرد: علیرغم فشارها و دشمنیهای مستمر، ملت ایران مسیر پیشرفت را ادامه داده و توانسته اسلام و قرآن را به جهانیان معرفی کند؛ به گونهای که تغییر نگاهها نسبت به مستکبران در سطح جهانی قابل مشاهده است.
امام جمعه یزد تأکید کرد: ملت ایران اسلامی در برابر فتنهها و تهدیدات دشمنان، نهتنها دچار هراس نخواهد شد، بلکه با قدرت، صلابت و روحیه مقاومت به مسیر خود ادامه خواهد داد.
وی در پایان با تقدیر از خدمات سردار بهدانیفرد، فرمانده پیشین انتظامی استان یزد، برای سردار احمد نگهبان که بهتازگی مسئولیت فرماندهی انتظامی استان را بر عهده گرفته است، آرزوی توفیق و سربلندی کرد.
