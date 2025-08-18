  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

انتخابات زودهنگام در اراضی اشغالی؛ نتانیاهو حزب جدید تشکیل می‌دهد

انتخابات زودهنگام در اراضی اشغالی؛ نتانیاهو حزب جدید تشکیل می‌دهد

منابع صهیونیست اعلام کردند که نتانیاهو خود را برای احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در اراضی اشغالی آماده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خود را برای رویارویی با احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در اراضی اشغالی آماده می‌کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو به شدت تلاش کرده این روند را به تأخیر بیاندازد. وی به دنبال تأسیس حزب جدید با حضور ۲ وزیر تندرو به نام‌های ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و اسموتریچ وزیر دارایی در یک لیست واحد است.

منابع آگاه نیز اعلام کرده‌اند که نشست‌های وی با افراد نزدیکش برای بررسی احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش یافته است.

کد خبر 6563565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها