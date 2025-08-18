به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خود را برای رویارویی با احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در اراضی اشغالی آماده می‌کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو به شدت تلاش کرده این روند را به تأخیر بیاندازد. وی به دنبال تأسیس حزب جدید با حضور ۲ وزیر تندرو به نام‌های ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و اسموتریچ وزیر دارایی در یک لیست واحد است.

منابع آگاه نیز اعلام کرده‌اند که نشست‌های وی با افراد نزدیکش برای بررسی احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش یافته است.