۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۴

تل‌آویو دست‌به‌دامن صهیونیست‌های خارج‌نشین می‌شود

در سایه کمبود نیروی انسانی در ارتش رژیم صهیونیستی، تل آویو دست به دامن صهیونیست های خارج از اراضی اشغالی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که به دلیل کمبود شدید نیرو در ارتش این رژیم که بین ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر برآورد شده، تل آویو در حال بررسی گزینه یهودیان خارج نشین است.

بر اساس این گزارش، صهیونیست‌های موسوم به حریدی در اراضی اشغالی در ارتش این رژیم حضور ندارند و خود را معاف می‌دانند. همین مسأله باعث شده تل آویو با کمبود نیرو رو به رو شود.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که تل آویو از صهیونیست‌های خارج اراضی اشغالی درخواست خواهد کرد که جوانان خود را به خدمت ارتش این رژیم درآورند.

علاوه بر کمبود نیرو، طولانی شدن جنگ در نوار غزه نیز باعث تضعیف روحیه و توان نظامیان صهیونیست شده است.

