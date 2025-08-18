به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سایت واللا به نقل از منابع صهیونیست گزارش داد که محاصره شهر غزه به ۸۰ هزار نظامی صهیونیست نیاز دارد.

در این گزارش آمده است، عملیات اشغال شهر غزه گسترده خواهد بود و این مسأله خطر بزرگی برای ارتش رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

این منابع اضافه کردند که پنج هزار زن صهیونیست طی سال گذشته میلادی برای مأموریت‌های رزمی در سایه کمبود نیرو در ارتش رژیم صهیونیستی به کار گرفته شده‌اند.

پیش از این نیز مقامات نظامی رژیم صهیونیستی به کمبود نیرو برای آغاز عملیات جدید در غزه اشاره کرده بودند.

لازم به ذکر است که در اثر ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی، نخست وزیر این رژیم از نقشه خود برای اشغال کامل نوار غزه عقب نشینی کرده و به دنبال اشغال شهر غزه است.