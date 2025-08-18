سه میلیون و ۱۳۸ هزار نفر در مرز مهران تردد کردند

سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از چهارم تا بیست و ششم مردادماه جاری، بیش از سه میلیون و ۱۳۸ هزار نفر از مرز بین‌المللی مهران تردد کردند که بیش از سه میلیون نفر آنان زائران ایرانی بوده‌اند.

وی بیان کرد: از مجموع ترددهای انجام‌شده در این بازه زمانی، سه میلیون و ۳۳ هزار و ۷۵۷ نفر زائر ایرانی و ۱۰۴ هزار و ۲۷۴ نفر زائر خارجی (ورود و خروج) بوده‌اند.

وی با بیان اینکه مرز بین‌المللی مهران همچنان پرترددترین مرز زمینی کشور است، افزود: روند بازگشت زائران اربعین حسینی با مدیریت و کنترل مناسب در حال انجام است.