شیوا خوشاوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این بیماری اغلب زمینه ژنتیکی دارد و با علائمی مانند افزایش وزن، مشکلات گوارشی، نوسانات خلقی٫رشد موهای زائد و نامنظمی پریودها همراه است که تشخیص آن نیازمند علائم بالینی٫آزمایشهای هورمونی و سونوگرافی است.
وی با بیان اینکه تنبلی تخمدان یکی از دلایل اصلی مراجعه به کلینیکهای زنان است، افزود: رشد موهای زائد در نواحی چانه، خط ناف و دور سینه، اختلالات قاعدگی بهصورت تأخیرهای طولانیمدت و برخی مشکلات گوارشی از نشانههای مهم این سندرم محسوب میشود که در صورت مشاهده، نیازمند بررسی و اقدام درمانی است.
این متخصص زنان ادامه داد: برای تشخیص قطعی، علاوه بر ارزیابی علائم بالینی، انجام آزمایشهای خونی و سونوگرافی جهت شمارش فولیکولهای تخمدان الزامی است.
خوشاوی با اشاره به راهکارهای درمانی این بیماری گفت: حدود ۵۰ درصد موفقیت درمان به تغییر سبک زندگی از جمله رعایت رژیم غذایی سالم و انجام منظم فعالیت ورزشی بستگی دارد و بدون آن، درمانهای دارویی اثربخشی لازم را نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: انجام ورزشهای هوازی مانند پیادهروی سریع، شنا و دوچرخهسواری و کاهش مصرف کربوهیدراتهای ساده نظیر شکر، بستنی، نان و برنج از مهمترین توصیهها در این زمینه است.
این پزشک متخصص همچنین بر مصرف مکملهایی همچون ویتامین D، و امگا ۳ بهعنوان درمان کمکی تأکید کرد و گفت: این مکملها به کاهش وزن و بهبود عملکرد تخمدانها کمک میکنند و درصورت اختلال نظم قاعدگی مصرف داروهای هرمونی الزامی هستند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی عمومی درباره علائم و درمان بهموقع تنبلی تخمدان، میتواند از بروز عوارضی همچون ناباروری، دیابت و بیماریهای قلبی پیشگیری کرده و موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران شود.
