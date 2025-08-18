به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در نشست صمیمی با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار گفت: خبرنگاران باید حقیقت رو منتشر کرده و در نشر اخبار صراحت و صداقت داشته باشند و اخبار را کامل منتشر کنند، وقتی خبری به صورت بخشی و ناقص منتشر می‌شود این خبر کذب رسانه است.

وی ضمن اشاره به اینکه بین کار رسانه و روابط عمومی فرق است، رسانه باید حتماً اثر گذار باشد و بر مخاطب تأثیر بگذارد، افزود: هر خبرگزاری با یک نهادی طبیعتاً مرتبط است و خبرنگار باید منافع آن نهاد رو هم مد نظر قرار دهد، نمی‌خواهم بگویم به این صورت نباشید اما این موضوع نباید باعث بشود که ما به حقیقت خیانت کنیم، ما گاهی چالش‌های بین سازمانی می‌بینیم که عقل دینی و عقلانی اقتضا می‌کند مسئولان با یکدیگر همفکری کرده و گره را باز کنند ولی این موضوع نباید در رسانه مطرح شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: کمک کنید و نگذارید به اختلافات پرو بال دهند، ما در شورا سعی‌مان بر این است و تلاش زیادی کنیم. خود من کمتر از ۱۲ ساعت وقت نمی‌گذارم نیروهای شورا نیز این‌گونه هستند در یک هفته تعطیلات تابستانی همه ما همین جا بودیم.

وی ادامه داد: کار علم و فرهنگ‌روی زمین مانده زیاد است مانند، شتاب علمی، مهاجرت، نقشه جامعه علمی کشور، آئین نامه ارتقا، موسیقی، صنایع دستی، که البته سندهای آن را نوشته‌ایم ولی راهبری این اسناد خیلی مهم است اصحاب رسانه برای اینکه این کارها با سرعت بیشتری پیش رود خیلی می‌توانند به ما کمک کنند.

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه ضمن بیان اینکه رسانه زبان‌مردم است و خواست مردم را به مسئولان منتقل می‌کند، گفت: خبرنگاران دلسوزانه با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی همکاری دارند، فعالیت‌های شورا را نشر می‌دهند و درخواست مردم را به شورا منتقل می‌کنند، درخواست من این است که کارهای مفیدی که انجام می‌شود را نشر دهید.

وی همچنین تاکید کرد: رسانه حق مطالبه گری و پرسشگری دارد وظیفه دستگاه‌ها این است که این حق را ادا کنند و برای اصحاب رسانه وقت بگذارند.