حجتالاسلام و المسلمین مهدی اخوان صباغ در گفتگو با خبرنگار مهر، خوزستان را یکی از کانونهای اصلی پذیرایی از زائران اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه توصیف کرد و افزود: مردم خوزستان بهصورت خودجوش و با عشق به امام حسین (ع) اقدام به برپایی مواکب میکنند که این حرکت مردمی، جلوهای بینظیر از ارادت به اهل بیت (ع) است.
وی افزود: در روز اربعین حسینی، ۶۵۰ هزار نفر از مردم خوزستان در مراسم جاماندگان اربعین در شهرهای مختلف استان شرکت کردند که نشاندهنده عمق ارادت و مشارکت مردم این خطه در بزرگداشت این حماسه عظیم است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به جایگاه ویژه این استان در برپایی مواکب، بیان کرد: مواکب خوزستان حدود پنج برابر بیشتر از میانگین مواکب دیگر نقاط کشور است و به همین دلیل، خوزستان بهعنوان پایتخت موکبهای اربعین شناخته میشود.
وی تصریح کرد: این مواکب با ارائه خدمات متنوع به زائران، نقشی کلیدی در تسهیل زیارت اربعین ایفا میکنند و نمادی از مهماننوازی مردم خوزستان هستند.
حجتالاسلام والمسلمین اخوان صباغ در پایان از تلاشهای مردم و نهادهای مختلف برای برگزاری باشکوه این مراسم قدردانی کرد.
