افزایش شرجی و احتمال رگبار پراکنده در بوشهر؛ موج گرمای جدید در راه است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز چهارشنبه، خلیج فارس نسبتاً آرام پیش‌بینی می‌شود. به سبب وزش ملایم جریانات جنوبی طی امروز (شنبه) و فردا، بر میزان رطوبت و شرجی هوا در سطح استان و روی دریا افزوده می شود، در این مدت در برخی نقاط استان (به‌ویژه در مناطق جنوبی و ارتفاعات شرقی استان) رشد ابر و احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی به شکل وزش تندباد لحظه‌ای و رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از فردا، دمای هوا در سطح استان، روند افزایشی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، طی ساعاتی افزایش ابر و در برخی نقاط احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی (به‌ویژه در مناطق جنوبی و ارتفاعات شرقی استان)، فردا در برخی مناطق مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.