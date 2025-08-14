همایش جاماندگان اربعین در گیلان؛ گام هایی برای وصل دل به کربلا

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اربعین حسینی یکی از مهم‌ترین و باشکوه‌ترین مناسبت‌های مذهبی جهان اسلام است که هر ساله میلیون‌ها شیعه و علاقه‌مند به اهل بیت (ع) از سراسر جهان در مسیر پیاده‌روی کربلا گرد هم می‌آیند تا با تجدید میثاق و زیارت حرم امام حسین (ع)، عشق و ارادت خود را به این امام بزرگوار و شهدای کربلا نشان دهند.

این مراسم نه‌تنها یک آئین مذهبی بلکه نمادی از مقاومت در برابر ظلم و فداکاری در راه عدالت و حقیقت است که پیام آن برای همه نسل‌ها الهام‌بخش باقی مانده است.

راهپیمایی جاماندگان؛ فرصتی برای ابراز عشق به امام حسین (ع)

با وجود شور و شکوه پیاده‌روی اربعین در عراق محدودیت‌های مختلف باعث می‌شود برخی از مشتاقان قادر به حضور در این مراسم عظیم نباشند در ایران، برنامه‌های جاماندگان اربعین برای حفظ و تعمیق این پیوند معنوی برگزار می‌شود تا افرادی که امکان سفر ندارند بتوانند ارادت خود را با برگزاری مراسم مشابه ابراز کنند.

صبح پنجشنبه مردم مؤمن استان گیلان به ویژه در شهرستان رشت با حضور گسترده راهپیمایی جاماندگان اربعین را آغاز کردند شرکت‌کنندگان از گلزار شهدای رشت به سمت گلزار شهدای آستانه‌اشرفیه حرکت کردند و در مسیر با قرائت زیارت اربعین و برگزاری مجالس سوگواری، یاد و خاطره امام حسین (ع) و شهدای کربلا را گرامی داشتند.

برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در ۱۰۰ نقطه گیلان

«حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی» مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت اربعین حسینی اظهار کرد: مراسم جاماندگان اربعین در بیش از ۱۰۰ نقطه شهری و روستایی استان برگزار می‌شود و بیانگر عمق ارادت مردم به امام حسین (ع) و قیام عاشورا است.

وی افزود: در شهرستان رشت، راهپیمایی صبح امروز از گلزار شهدای رشت تا گلزار شهدای آستانه‌اشرفیه برگزار شده و عصر همین روز نیز مسیر دیگری در شهر رشت پیاده‌روی خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان به برپایی بیش از ۵۰ موکب و ایستگاه صلواتی اشاره کرد و گفت: موکب‌ها با همکاری سپاه قدس گیلان و مجموعه‌های مردمی خدمات فرهنگی، پذیرایی و تسهیلات لازم را فراهم کرده‌اند تا فضای معنوی مراسم حفظ و تقویت شود.

نجفی تاکید کرد: آئین‌های اربعین حسینی در گیلان با محوریت حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه جهادی و استکبارستیزی برگزار می‌شود و این موضوع در همبستگی مردم نقش مهمی دارد.

شور و شعور حسینی در دل مردم

«زهرا محمدی» یکی از شرکت کنندگان مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای من که امسال امکان سفر به کربلا را نداشتم این مراسم فرصتی ارزشمند است تا ارادتم را به امام حسین (ع) نشان دهم.

وی بیان کرد: این راهپیمایی یادآور درس‌های عاشورا و پیام عدالت‌طلبی آن است و باعث می‌شود روحیه همدلی در میان مردم تقویت شود.

محمد اضافه کرد: برپایی موکب‌ها و برنامه‌های فرهنگی مسیر فضای مراسم را گرم‌تر و معنوی‌تر کرده‌اند.

دل ما با زائران کربلا است

«حسین علیزاده» از جوانان عزادار حاضر در راهپیمایی جاماندگان اربعین در رشت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هرچند نتوانستم به زیارت کربلا مشرف شوم، اما باور دارم همین قدم‌هایی که در این مسیر برمی‌داریم، از روی عشق است و به امام حسین (ع) می‌رسد.

علیزاده اضافه کرد: دل ما با زائران کربلا است، و این مراسم برای ما کمتر از حضور در بین‌الحرمین نیست.

وی با اشاره به نقش جمعی و مردمی این مراسم، ادامه داد: آنچه این مراسم را خاص می‌کند حضور خالصانه و بی‌ریای مردم است وقتی می‌بینم از پیرمرد ۸۰ ساله تا نوجوان ۱۴ ساله همه با اشک و عشق در حال راه رفتن هستند، احساس غرور و افتخار می‌کنم که در چنین جمعی هستم.

علیزاده همچنین از بانیان برپایی موکب‌های مردمی در مسیر قدردانی کرد و گفت: همه چیز با محبت و ساده‌زیستی برگزار شده؛ چای ساده، خرما، نان و پنیر اما همین‌ها در این فضا طعمی دارد که در هیچ جای دیگر پیدا نمی‌شود.

مراسم جاماندگان اربعین نقشی کلیدی در تقویت روحیه ملی و مذهبی دارد

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در گیلان جلوه‌ای از عشق بی‌پایان مردم به فرهنگ عاشورایی است که یاد و خاطره شهدای کربلا را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد.

این مراسم معنوی، پیوند میان مردم استان با زائران اربعین را محکم‌تر کرده و نقشی کلیدی در تقویت روحیه ملی و مذهبی ایفا می‌کند.

در شرایطی که بسیاری از علاقه‌مندان به دلایل مختلف امکان حضور در کربلا را ندارند، این راهپیمایی فرصتی است تا عشق و ارادت خود به امام حسین (ع) و آموزه‌های عاشورا را به نمایش بگذارند.