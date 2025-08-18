به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طلائی‌مقدم در تشریح جزئیات این خبر گفت: مناقصه خط دوم انتقال آب از خلیج‌فارس به استان اوایل تیر برگزار شد و پنج شرکت معتبر اسناد را خریداری کرده‌اند که تا ۲۵ روز دیگر فرصت تکمیل مدارک دارند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در دو فاز تعریف شده است، افزود: فاز نخست از دریا تا استان کرمان و فاز دوم از رفسنجان تا استان یزد را شامل می‌شود که مناقصه آن برگزار شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ادامه داد: کل اعتبار این پروژه از خلیج فارس تا یزد حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخش عمده آن مربوط به مسیر دریا تا کرمان است.

طلائی‌مقدم خاطرنشان کرد: قسمت دوم از رفسنجان تا یزد نیازی به آب‌شیرین‌کن ندارد و هزینه آن برعهده استان یزد است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

طلایی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم این طرح حداکثر طی دو سال آینده به نتیجه برسد و حتی احتمال دارد در مدت یک‌ونیم سال تکمیل شود.