۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۲

تصویب برنامه جامع مقابله با ناترازی آب در یزد

یزد-استاندار یزد از تصویب برنامه جامع مقابله با ناترازی آب خبر داد.

به گزرش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه آب استان یزد به ریاست استاندار و به منظور «پیگیری پروژه‌های راهبردی و تصویب برنامه جامع مقابله با ناترازی آب» و ارزیابی آخرین وضعیت مناقصه خط دوم انتقال آب به استان برگزار شد.

استاندار یزد در جریان این نشست تأمین آب پایدار را از مهم‌ترین اولویت‌های استان دانست و اظهار کرد: در راستای توجه به زوایای مختلف حوزه آب نشست‌های کارگروه آب استان به‌صورت هفتگی و مستمر برگزار می‌شود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه خط دوم انتقال آب دریا به استان با ظرفیت ۱۰۰ میلیون مترمکعب گفت: با پیگیری‌های انجام شده فرایند تهیه، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه در حال انجام است.
محمدرضا بابایی در ادامه تصریح کرد: فرایند مناقصه قطعه اول این پروژه از دریا تا کرمان پیش‌ازاین انجام شده و قطعه ۲۷۰ کیلومتری از کرمان تا یزد در مناقصه ارائه و پیمانکاران طی یک ماه انتخاب خواهند شد.
استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: برآورد ریالی این قطعه از پروژه خط دوم انتقال آب به استان، بدون احتساب ایستگاه پمپاژ ۱۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
