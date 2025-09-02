بخش تعاون نباید به دنبال اقتصاد کم بازده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون ایران در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در حال برگزاری است.

علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در همایش تعاون، گفت: تعاون در اساس، انسان محور است و هرچه به سمت حاشیه‌ها برویم، اشتباه کرده‌ایم.

وی افزود: محور تعاون توانمندسازی و تحول انسان‌هایی برای رشد است.

وی ادامه داد: ما باید به سمتی برویم که وضع گذشته برای نسل آینده ادامه پیدا نکند زیرا آنچه شاهد هستیم حداقل دستمزد و ثانیه ۲۰ تومان هرگز به زندگی مناسب منتهی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه این تغییر با توجه به تحولات جهانی از اقتصاد دیجیتال و بحث‌های متنوع از شبکه‌سازی اتفاق افتاده است، اظهار کرد: بحران انسانی را از امروز باید پیش‌بینی کنیم. اگر نیروی انسانی مناسب امروز تربیت نشود در آینده نیروی لازم برای اجرای اقتصاد نخواهیم داشت.

آقامحمدی یادآوری شد: اگر فکر کنیم با سیستم آموزشی امروز به نتیجه می‌رسیم برای چنین آینده‌ای اشتباه بزرگی کرده‌ایم؛ با توجه به تجربه‌ای که از گذشته کسب کرده‌ایم.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: تعاون در شرایطی که صلح در جهان ۳.۵ درصد کاهش یافته نقش تعاون بسیار پررنگ‌تر است.

وی اظهار کرد: اگر تاکید داریم تعاون اهمیت دارد، امروز غیر از دیروز است. آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ سهم تعاون در اقتصاد ایران ۳.۸ درصد بوده و این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۵.۵ درصد رسیده است و آمار سال ۱۴۰۲ در دست اقدام است، به این ترتیب اقدامات باید با جدیت ادامه پیدا کند.

وی یادآور شد: ما در بخش تعاون نباید به دنبال اقتصاد کم بازده باشیم و باید به دنبال اقتصاد دیجیتال باشیم و سهم ۱۵ درصدی داشته باشد.

این مسئول افزود: ضرورت دارد تعاونی‌ها شبکه شبکه و پلتفرمی هدایت شوندو البته راه‌اندازی یک باشگاه خبری و شبکه تعاون در کشور ضروری است.