محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از دو شبانهروز تلاش بیوقفه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، هلالاحمر، مدیریت بحران، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بسیج و مشارکت گسترده جوامع محلی، آتشسوزی در مناطق حفاظتشده سبزکوه و ارمند به طور کامل مهار شد. عاملان این حریق نیز شناسایی و دستگیر و به مقامات قضائی تحویل داده شدند و روند رسیدگی به پرونده آنها در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: با جانفشانی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و همکاری سایر دستگاههای اجرایی و مردمی، پس از دو شبانهروز عملیات فشرده، اطفای کامل حریق در این مناطق محقق شد.
کریمی گفت: صعبالعبور بودن بخشهای وسیعی از منطقه و وزش شدید باد، عملیات اطفا را با دشواری جدی مواجه کرده بود، اما با حضور میدانی نیروها و بهویژه بهکارگیری بالگرد امدادی، روند مهار آتش سرعت گرفت.
مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزود: بالگرد اعزامی ضمن اجرای عملیات هلیبرد نیرو و تجهیزات به ارتفاعات صعبالعبور، در چندین نوبت اقدام به آبپاشی مستقیم از مخزن سد کارون ۴ بر روی کانونهای فعال آتش کرد که نقش مؤثری در کنترل و اطفای حریق داشت.
وی بیان کرد: در این عملیات، علاوه بر یگان حفاظت محیط زیست، نیروهای منابع طبیعی، هلالاحمر، مدیریت بحران استان، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بسیج و همچنین جوامع محلی حضوری پررنگ و تعیینکننده داشتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در پایان از همراهی و پشتیبانی مدیریت بحران استان، جمعیت هلالاحمر، ادارهکل منابع طبیعی، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بسیج و همه دستگاهها و مردمی که با ایثار و فداکاری در این عملیات حضور داشتند، قدردانی کرد و گفت: عاملان این آتشسوزی توسط یگان حفاظت شناسایی و دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند و روند پرونده قضائی آنها در حال پیگیری است.
