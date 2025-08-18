لزوم رفع مشکلات بیمارستان قلب بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر حیدری صبح دوشنبه در بازدید از مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر بیان کرد: امیدواریم با ورود دستگاه‌های نظارتی برخی چالش‌های جامعه پرستاری برطرف و شاهد ارتقا کمی و کیفی خدمات این حوزه باشیم.

معاون دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گفت: با توجه به تک تخصصی بودن بیمارستان قلب بوشهر در استان و در راستای حفظ حقوق عامه و بهبود کیفیت خدمات این مرکز، دادستانی بوشهر آماده همکاری‌های لازم با این مجموعه است.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز عنوان کرد: با توجه به اهمیت این مرکز در استان همه تلاش‌ها باید به کار گرفته شود تا با برنامه‌ریزی‌های دقیق، مشکلات موجود برطرف و بهترین خدمات به بیماران ارائه شود.

ارائه خدمات گسترده به مردم

زهره بجلی، سرپرست مرکز آموزشی درمانی قلب نیز در جریان این بازدید گزارشی از وضعیت فعلی بیمارستان ارائه و با بیان مهمترین مشکلات این مرکز به سطح بالای رضایتمندی بیماران از این مرکز اشاره کرد و افزود: هم‌اینک علاوه بر ارائه خدمات به کل مردم استان، پذیرای بیماران از استان‌های هم‌جوار نیز هستیم که با تأمین نیروی انسانی موردنیاز و حل مشکلات در زمینه صدور مجوز پروانه مرکز، می‌توان خدمات مطلوب‌تری به بیماران ارائه کرد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با حضور در مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر، از نزدیک با پرستاران و بیماران این مرکز درمانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی با همراهی دکتر حسن کشاورز سرپرست معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور در بخش‌های مختلف این مرکز درمانی و آگاهی از دغدغه‌های بیماران و پرسنل درمانی این مرکز، نحوه اراِئه خدمات درمانی در این مجموعه را مورد بررسی قرار دادند.