حجتالاسلام والمسلمین مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پیادهروی جاماندگان اربعین در روز اربعین حسینی در اردبیل، گفت: این پیادهروی همزمان با سراسر کشور در اردبیل نیز در مسیر حرم تا حرم از امامزاده صالح تا امامزاده سیدصدرالدین برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این پیادهروی بیش از ۲۰ هزار نفر از مردم حسینی اردبیل در سنین مختلف حضور داشتند، افزود: این مراسم حال و هوای خاصی در شهر حسینی اردبیل داشت و ما شاهد موکبهای متعدد در این مسیر بودیم که عاشقان حضرت اباعبداللهالحسین نسبت به احسان و خدماترسانی به مردم اقدام میکردند.
ستوده با بیان اینکه پیادهروی اربعین نمایانگر جاذبه مغناطیسی حسینی است، تصریح کرد: جاذبه حسینی با گذشت قرنها، زائران را به کربلا میکشاند و فضیلتی برای شناخت امام حسین (ع) محسوب میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل یادآور شد: در پیادهروی جاماندگان اربعین افرادی که نتوانستهاند در پیادهروی اربعین در کشور عراق حاضر شوند، مسیر تعیینشدهای را به صورت پیاده طی و نسبت به عزاداری و ذکر و یاد امامحسین (ع) اقدام میکنند.
اردبیل- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل از حضور بیش از ۲۰ هزار نفر در پیادهروی جاماندگان اربعین در اردبیل خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پیادهروی جاماندگان اربعین در روز اربعین حسینی در اردبیل، گفت: این پیادهروی همزمان با سراسر کشور در اردبیل نیز در مسیر حرم تا حرم از امامزاده صالح تا امامزاده سیدصدرالدین برگزار شد.
نظر شما