حضور حماسی بیش از یک میلیون نفر در مراسم جاماندگان اربعین خراسان رضوی

حجت الاسلام والمسلمین هادی صاحبقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی با شکوه و عظمتی مثال‌زدنی و با حضور پرشور و حماسی مردم ولایتمدار خراسان رضوی در سراسر استان برگزار شد.

وی افزود: این مراسم که در بیش از ۸۶ شهر و ۵۰۰ روستا به صورت همزمان انجام گرفت، جلوه‌ای از عشق و ارادت بی‌بدیل مردم به سید و سالار شهیدان بود.

صاحبقرانی خاطرنشان کرد: مردم عزادار استان با شرکت در این پیاده‌روی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های حسینی، پیام نهضت عاشورا را فریاد زدند، این حضور میلیونی، نشان از زنده بودن فرهنگ شهادت و استقامت در راه حق است که از کربلا به ما رسیده است.

وی همچنین تاکید کرد که هدف از برگزاری این مراسم، یادآوری مظلومیت اهل بیت (ع) پس از واقعه عاشورا و تکریم یاد و خاطره شهدای کربلاست.