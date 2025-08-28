به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد شرفخانی که در مراسم کلنگ زنی مجتمع تحقیقاتی، درمانی تخصصی زنان و درمان ناباروری باتمانقلینج اردبیل سخن میگفت افزود: اوقاف و امور خیریه، بزرگترین مرکز برای تولید واکسن پیشگیری و درمان در قالب بیمارستان ۱۰ طبقه ایجاد کرده که بزودی افتتاح خواهد شد.
وی گفت: ۴۸۰ درمانگاه و انواع مراکز درمانی در کشور داریم که موقوفه هستند و ۶۰ پروژه درمانی موقوفه در کشور در حال اجراست.
رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه موقوفاتی داریم که برای درمان نیازمندان است افزود: بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نوع موقوفه فقط برای درمان نیازمندان وقف شده است و در سالهای گذشته برنامهریزی دقیقی انجام دادیم و سرمایه گذاری وقف را به مجموعههای دانش بنیان و حمایت از ساختاریهای علمی کشور سوق دادیم.
او بیان کرد: مرکز درمان ناباروری که در اردبیل کلنگ زنی شد، شصت و یکمین نوع از این پروژه وقفی در کشور است و زمین آن موقوفه است و بیش از یک هزار میلیارد ریال برای احداث آن در نظر گرفته شده است.
وی ترویج وقف مشارکتی را از سیاستهای سازمان اوقاف ذکر کرد و گفت: وقف برای پولدارها نیست بلکه هر انسانی میتواند با وقف آجری در ساخت بنایی مشارکت کند و واقف باشد.
رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: معضل جدی در موضوع درمان و سلامت، تعرفهها و هزینه خانوادهها است و باید به سمت ارزان سازی درمان برویم در این راستا تجهیزات الکتروتراپی برای درمان سرطان از نیازهای اساسی بود که تأمین شد و ۴ هزار مورد درمان با این روش در بیمارستان امام خمینی به صورت ارزان انجام گرفته است.
وی تصریح کرد: شرکت سازنده این تجهیزات پزشکی ۳۰ دستگاه اختراعی را وارد خط تولید کرده است و در آینده نزدیک در ۳۰ بیمارستان برای درمان سرطان نصب خواهد شد
حجتالاسلام شرفخانی افزود: بزرگترین کارخانه تولید ایمپلنتهای استخوانی و درمانی با حدود ۱۹۰۰ قطعه که قبلاً از خارج وارد میشد به عنوان موقوفه سلامت گستر در شیراز تولید میشود و علاوه بر این مجوز پروانه ایمپلنت دندانی هم برای تولید اخذ شده است.
وی با بیان اینکه وقف همچنان جاری است گفت: ۳۰ درصد از مراکز درمانی کشور ما را موقوفات تشکیل میدهد گفت: یک هزار و ۳۰۰ مرکز درمانی موقوفه است و ۱۳۳ بیمارستان بزرگ که برخی در آسیا و جهان، حرف برای گفتن دارند موقوفه هستند.
